Над Цфатом перехвачена воздушная цель, были слышны взрывы

Около 13:50 в Цфате были слышны взрывы. Судя по имеющимся данным, системой ПВО Patriot была перехвачена подозрительная воздушная цель.

Сообщается, что сбитая цель не успела проникнуть в воздушное пространство Израиля.

Вскоре поступили сведения о пожаре в лесу Бирия в Верхней Галилее – по всей видимости, возникшем из-за падения фрагмента ракеты-перехватчика.