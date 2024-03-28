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Израиль

Над Цфатом перехвачена воздушная цель, были слышны взрывы

время публикации: 28 марта 2024 г., 13:51 | последнее обновление: 28 марта 2024 г., 15:20
Над Цфатом были сбиты не менее двух ракет, на севере слышны взрывы
Olivier Fitoussi/Flash90

Около 13:50 в Цфате были слышны взрывы. Судя по имеющимся данным, системой ПВО Patriot была перехвачена подозрительная воздушная цель.

Сообщается, что сбитая цель не успела проникнуть в воздушное пространство Израиля.

Вскоре поступили сведения о пожаре в лесу Бирия в Верхней Галилее – по всей видимости, возникшем из-за падения фрагмента ракеты-перехватчика.

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