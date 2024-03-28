ЦАХАЛ провел "внезапные" учения на северной границе
время публикации: 28 марта 2024 г., 19:19 | последнее обновление: 28 марта 2024 г., 19:19
Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила, что в четверг, 28 марта, на севере Израиля были проведены учения "в формате внезапности". Их цель – повысить готовность ЦАХАЛа на северной границе к возможным сценариям развития событий.
В маневрах, за проведение которых отвечало оперативное управление, принимали участие различные рода войск, командные штабы различных округов, а также Генштаб ЦАХАЛа.
Ссылки по теме