ЦАХАЛ провел "внезапные" учения на северной границе

Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила, что в четверг, 28 марта, на севере Израиля были проведены учения "в формате внезапности". Их цель – повысить готовность ЦАХАЛа на северной границе к возможным сценариям развития событий.

В маневрах, за проведение которых отвечало оперативное управление, принимали участие различные рода войск, командные штабы различных округов, а также Генштаб ЦАХАЛа.