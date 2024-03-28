Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в четверг, 28 марта, температура повысится и будет выше среднесезонной. Восточный пустынный ветер (шарав). Переменная облачность. Без осадков.

В Иерусалиме – 17-27 градусов, в Тель-Авиве – 14-26, в Хайфе – 18-25, в Эйлате – 19-33, в Беэр-Шеве – 19-32, в Мицпе-Рамоне – 15-27, на побережье Мертвого моря – 18-30, в Ашкелоне и Ашдоде – 14-25, в Ариэле – 19-28, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 15-30, на Голанских высотах – 13-28.

Температура воды около побережья Средиземного моря – 19 градусов, высота волн – 30-60 см.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть северо-восточный ветер (до 15 км/ч), в районе Хайфы – северо-восточный (до 15 км/ч), в районе озера Кинерет – северо-восточный (до 5 км/ч), в районе Эйлатского залива – юго-западный (до 5 км/ч).

В пятницу температура немного понизится. В субботу ожидается небольшое повышение температуры, местами дожди. В воскресенье – повышение температуры, солнечно.