Жертва сорвавшегося похищения подала гражданский иск против похитителя-араба

52-летний Анан Салах из арабской деревни Яфия пытался похитить случайную девушку в Тверии, изнасиловать ее и, возможно, убить. Но ему это не удалось – девушка, которую он пытался затащить в свою машину, так отчаянно отбивалась, что ей удалось вырваться, убежать и заявить о попытке похищения. Салах был арестован, признан виновным в попытке похищения и приговорен к 54 месяцам тюремного заключения и выплате пострадавшей компенсации в размере 12 тысяч шекелей.

Пострадавшая девушка при поддержке некоммерческой организации "Хонену", оказывающей юридическую помощь жертвам арабского террора, подала против преступника гражданский иск с требованием выплаты компенсации за причиненный ее физическому и психическому здоровью вред.

Представляющий интересы девушки адвокат Офир Штайнер подчеркивает: девушка до сих пор восстанавливается от перенесенного шока, преступник должен заплатить не только за свое уголовное преступление, но и за причиненный им ущерб.

Анан Салах долгое время работал в авторемонтной мастерской в Тверии. 1 ноября 2022 года, в день выборов, он решил похитить молодую девушку, чтобы совершить над ней сексуализированное насилие, сообщает "Исраэль Айом". Первоначально одним из его мотивов считалась также ненависть на почве национальной розни, однако, судя по окончательному вердикту суда, этот пункт был исключен из обвинительного заключения, иначе преступнику грозила бы значительно более суровая кара.

Преступник 1 ноября приехал на полученной от своего работодателя машины на центральную автобусную станцию в Тверии, предварительно сняв с автомобиля регистрационный номер и прикрепив вместо него поддельный номер. Увидев девушку, которая показалась Салаху подходящей жертвой, он решил затащить ее в машину. Когда девушка проходила мимо, преступник напал на нее и потащил к машине, однако девушка громко кричала и сопротивлялась, и Анан Салах с ней не справился.

Сбежав от нападавшего, девушка немедленно обратилась в полицию, были начаты розыски преступника, и вскоре он был обнаружен. Преступник пошел на сделку с правосудием, согласившись в обмен на удаление из обвинительного заключения наиболее серьезных пунктов обвинения признаться в попытке похищения. Он был приговорен к 54 месяцам тюрьмы, 8 месяцам условного срока в течение трех лет, а также выплате компенсации пострадавшей в размере 12 тысяч шекелей.

Девушка после этого случая рассказывала о пережитом в СМИ: "С детства меня учили, что когда к тебе подходит подозрительный незнакомец, нужно кричать и убегать – я так и сделала, когда этот человек открыл заднюю дверь машины и толкнул меня туда".