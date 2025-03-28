В Холоне, в доме около здания мэрии, прогремел взрыв

В ночь на 28 марта в Холоне на первом этаже жилого дома на улице Голомб (около здания мэрии) прогремел взрыв. В результате взрыва причинен значительный ущерб подъезду дома.

Сведений о пострадавших не поступало.

На месте происшествия находится полиция.

Согласно предварительной версии, речь идет о криминальном происшествии (не о теракте).

Информация уточняется.