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Израиль

В Холоне, в доме около здания мэрии, прогремел взрыв

Полиция
Холон
время публикации: 28 марта 2025 г., 03:20 | последнее обновление: 28 марта 2025 г., 05:23
В Холоне, в доме около здания мэрии, прогремел взрыв
Пресс-служба полиции Израиля

В ночь на 28 марта в Холоне на первом этаже жилого дома на улице Голомб (около здания мэрии) прогремел взрыв. В результате взрыва причинен значительный ущерб подъезду дома.

Сведений о пострадавших не поступало.

На месте происшествия находится полиция.

Согласно предварительной версии, речь идет о криминальном происшествии (не о теракте).

Информация уточняется.

Израиль
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