В Холоне, в доме около здания мэрии, прогремел взрыв
время публикации: 28 марта 2025 г., 03:20 | последнее обновление: 28 марта 2025 г., 05:23
В ночь на 28 марта в Холоне на первом этаже жилого дома на улице Голомб (около здания мэрии) прогремел взрыв. В результате взрыва причинен значительный ущерб подъезду дома.
Сведений о пострадавших не поступало.
На месте происшествия находится полиция.
Согласно предварительной версии, речь идет о криминальном происшествии (не о теракте).
Информация уточняется.