Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в пятницу, 28 марта, температура будет значительно выше среднесезонной. Пустынный ветер (шарав). Облачно. На юге пыльная буря, ожидаются локальные ливни с грозами. Вечером жара спадет, влажность повысится, возможны дожди на севере и в центре.

В Иерусалиме – 18-30 градусов, в Тель-Авиве – 18-32, в Хайфе – 19-31, в Эйлате – 24-29, в Беэр-Шеве – 18-32, в Мицпе-Рамоне – 18-31, на побережье Мертвого моря – 26-30, в Ашкелоне и Ашдоде – 17-33, в Ариэле – 18-31, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 23-28, на Голанских высотах – 21-29.

Температура воды около побережья Средиземного моря – 19 градусов, высота волн – 10-160 см.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть восточный ветер (до 10 км/ч), в районе Хайфы – восточный (до 15 км/ч), в районе озера Кинерет – южный (до 5 км/ч), в районе Эйлатского залива – южный (до 15 км/ч).

В субботу-воскресенье жара спадет. В понедельник ожидается повышение температуры, солнечно.