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Израиль

Задержан житель Туль-Карема, ранивший израильского военнослужащего

ЦАХАЛ
Иудея и Самария
Полиция
ШАБАК
время публикации: 28 марта 2025 г., 09:14 | последнее обновление: 28 марта 2025 г., 09:20
Задержан житель Туль-Карема, ранивший израильского военнослужащего
Пресс-служба полиции Израиля

ЦАХАЛ, полиция и ШАБАК сообщают о задержании 35-летнего жителя Туль-Карема, который разыскивался за вооруженное нападение на израильских военных в ноябре 2023 года.

Следствием было установлено, что разыскиваемый обстрелял транспортное средство ЦАХАЛа, ранил военнослужащего, после чего скрылся.

Задержанному предъявлены обвинения в покушении на убийство, террористической деятельности и других преступлениях.

Израиль
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