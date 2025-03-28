Задержан житель Туль-Карема, ранивший израильского военнослужащего

ЦАХАЛ, полиция и ШАБАК сообщают о задержании 35-летнего жителя Туль-Карема, который разыскивался за вооруженное нападение на израильских военных в ноябре 2023 года.

Следствием было установлено, что разыскиваемый обстрелял транспортное средство ЦАХАЛа, ранил военнослужащего, после чего скрылся.

Задержанному предъявлены обвинения в покушении на убийство, террористической деятельности и других преступлениях.