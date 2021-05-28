Решающий момент: Беннет и остальные участники коалиционных переговоров. Итоги политической недели

Редакция NEWSru.co.il продолжает публикацию пятничных обзоров политической ситуации, которые готовит журналист Габи Вольфсон.

Для начала немного осторожного оптимизма. В последние сутки, после выступления депутата Айелет Шакед ("Ямина") в политических кругах все увереннее заявляют одно: пятых выборов не будет. 2 июня, когда истечет срок действия мандата Яира Лапида, или 24 июня, когда истекут три недели, которые получит Кнессет, если Лапиду создать правительство не удастся, – так или иначе, но коалиция будет сформирована. Никто не знает, какая и как, но даже всегда осторожные в своих прогнозах политики вполголоса говорят о том, что мы находимся на пути к выходу, возможно временному, возможно краткосрочному, но все же выходу из патовой ситуации, в которой уже два года находится политическая система Израиля.

Неоднократно говорилось, но ничего не остается кроме как повторить: все зависит от Нафтали Беннета. Достаточно ему сказать "да", и уже в ближайшую среду, 2 июня, он вместе с Яиром Лапидом отправится в канцелярию завершающего свою каденцию президента Реувена Ривлина, чтобы сообщить об успешном итоге коалиционных переговоров. Переговоров, которые вопреки утверждению Беннета, судя по всему, не прерывались.

27 мая состоялась встреча Беннета и Лапида. Первым об этой встрече сообщил журналист Амит Сегаль. Источник в блоке противников Нетаниягу подтвердил NEWSru.co.il факт встречи. В "Ямине" не опровергли. Встреча была. Еще за несколько часов до этого в "Еш Атид" заявляли, что никаких контактов с Беннетом нет. "Он прервал переговоры, и мы ждем, когда он обратится, чтобы их возобновить, так как он умеет это делать", – сказал мне источник в партии.

Напомним, что, по официальной версии, переговоры были прерваны 14 мая. В тот вечер, когда в Лоде горели подожженные арабами синагоги, а на израильской территории рвались ракеты, выпущенные из Газы, "приближенные" Беннета сообщили через журналиста Яира Шерки, что глава "Ямины" снял вопрос создания правительства при поддержке РААМ с повестки дня. Правые вздохнули с облегчением, левые обвинили Беннета в бесхребетности, журналисты посоветовали Лапиду не тратить время и вернуть мандат президенту. Как оказалось, спецназовец Беннет задействовал маневр по введению противника в заблуждение. На сей раз, "противником" была не только политическая система, но и все израильское общество. Всё или почти всё это время переговоры продолжались, и, как сообщил "Кан 11", Беннет лишь настаивал на том, чтобы переговоры оставались тайной за семью печатями. 27 мая тайное стало явным. За пять дней до истечения срока действия мандата Лапида, возможность создания "правительства блока перемен" вновь на повестке дня.

Более того, несмотря на все намеки в блоке противников Нетаниягу, согласно которым Беннет упустил свой звездный час и условия, на которых ему предлагаются союз, уже совсем не столь шикарны, как было три недели назад, в обмен на "да" Беннет может получить от Лапида и остальных партий блока "только не Биби", практически все, что ему предлагалось. Беннет может быть первым в ротации на посту премьер-министра, может получить более чем привлекательный пакет министерских портфелей и широкие полномочия в вопросах внешней политики и безопасности. Глава партии "Ямина" отлично понимает, что речь идет о возможности, которая бывает только раз в жизни. Но, несмотря на это, и несмотря на то, что Беннет безусловно хотел бы закончить эту безумную эпопею в резиденции на улице Бальфур, он колеблется. Он искренне колеблется, и на это есть весьма серьезные причины. Прежде всего, Беннет человек действительно правых убеждений, и коалиция с социалистами "Аводы", леворадикалами из МЕРЕЦ при поддержке исламистов от РААМ – это совсем не то, о чем он мечтал, принимая предложение (ныне покойного) Ури Орбаха войти в политику. Но есть и соображения практического характера. Коалиция "Ямины" с МЕРЕЦ, "Аводой" и иными левыми партиями, может оказаться очень непрочной и краткосрочной. Шансы Беннета преодолеть электоральный барьер на следующих выборах, мягко говоря, не очевидны. И третье, возможно главное: несмотря на заявления о единстве фракции и готовности депутатов (кроме Амихая Шикли) поддержать любое решение, все гораздо сложнее. Айелет Шакед выступила с заявлением, которое , было составлено совместно с Беннетом, но она не скрывает своего недовольства возможностью создания коалиции с левыми и того факта, что предпочитает союз с "Ликудом". Нир Орбах и Идит Сильман придерживаются того же мнения. При нынешнем раскладе сил достаточно одного "передумавшего", чтобы вся конструкция рухнула. Но и без этого, управление такой сложной коалицией, которая будет опираться всего на 57 мандатов, а также на четыре мандата РААМ, почти немыслимо.

В "Ликуде" утверждают, что переговоры с "Яминой" практически закончены. Однако Беннет не торопится возвращаться к союзу со своим извечным партнером-врагом Нетаниягу. Прежде всего, глава "Ямины" искренне убежден в том, что Нетаниягу стал фактором, опасным для государства Израиль. Помимо этого он банально не верит Биньямину Нетаниягу. Не верит, что глава правительства выполнит свои обещания, не уверен в том, что Нетаниягу имеет достаточный контроль над своей партией, чтобы провести эти непростые решения через ее институты.

Беннет колеблется, и на колебания у него осталось меньше недели. Можно предполагать, что в начале следующей недели, переговоры заметно оживятся.

Остальные партии блока противников Нетаниягу также не сидят, сложа руки. Лапид, по некоторым сведениям, по совету Либермана, принял решение подписать все коалиционные соглашения еще до завершения срока действия мандата. По замыслу авторов этой комбинации, подписание коалиционных соглашений создаст дополнительный элемент давления на Беннета. Именно ему предстоит решать, поддержать ли уже фактически созданную коалицию или стать тем, кого обвинят в том, что он обрек страну на пятые выборы.

На данном этапе план Лапида развивается успешно. "Еш Атид" близка к подписанию коалиционных соглашений с МЕРЕЦ (Ницан Горовиц станет министром здравоохранения, Тамар Зандберг министром экологии, а Исауи Фрейдж – министром регионального сотрудничества). Достигнуто соглашение и с НДИ. Если будет создано правительство, Авигдор Либерман получит пост министра финансов, а также к партии отойдет министерство развития Негева и Галилеи, еще одно небольшое министерство, а также финансовая комиссия Кнессета. Отмечается, что это будет исключительный случай, когда одна и та же партия будет владеть и минфином и финансовой комиссией. В Кнессете не исключают возможности того, что речь идет о своего рода "акции устрашения" ультраортодоксов в попытке добиться их сотрудничества с будущей коалицией хотя бы за кулисами. "Если вы не будете с нами сотрудничать, то все финансовые вопросы будут отданы Либерману, со всеми вытекающими последствиями", – дают понять харедим.

Продолжаются переговоры и между "Еш Атид" и "Тиква Хадаша". На этом направлении также достигнут прогресс на переговорах, однако Саар вряд ли станет подписывать соглашение до тех пор, пока Беннет не принял окончательное решение.

На уходящей неделе организационная комиссия Кнессета рассматривала предложение предоставить возможность ускоренного утверждения законопроекта о создании государственной следственной комиссии по изучению обстоятельств катастрофы на горе Мерон. Ультраортодоксальные партии категорически возражают против создания такой комиссии. Причины возражений, судя по всему, в нежелании министра внутренних дел и министра по делам религии рисковать, так как государственная следственная комиссия может сделать и персональные выводы.