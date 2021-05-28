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NEWSru.co.il :: В Израиле28 мая 2021 г., 22:00

СМИ: Нафтали Беннет согласился создать правительство с Яиром Лапидом

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СМИ: Нафтали Беннет согласился создать правительство с Яиром Лапидом

Глава партии "Ямина" Нафтали Беннет сообщил главе "Еш Атид" Яиру Лапиду, что согласен на создание совместного правительства, сообщает "Кешет". Согласно опубликованной информации, Беннет сказал Лапиду: "Я готов действовать и прикладывать совместные усилия для того, чтобы создать правительство".

Приведение правительства к присяге ожидается через десять дней. До сентября 2023 года пост премьер-министра будет занимать Нафтали Беннет, а затем его сменит Яир Лапид, который останется на посту главы правительства до ноября 2025 года.

Ожидается официальное сообщение Беннета и Лапида.


Несмотря на высокую вероятность создания правительства Беннета – Лапида, в настоящий момент вокруг реализации этого проекта есть немало вопросов, главный из которых: действия Айелет Шакед и других депутатов от "Ямины". Шакед возражает против создания коалиции с левыми партиями, однако ожидается, что она не станет голосовать против.

Еще один депутат от "Ямины", возражающий против такой коалиции – Нир Орбах. На исходе шабата он встретится со своими приближенными, чтобы обсудить дальнейшие шаги. Ожидается, что Орбах также не станет тем, кто проголосует против. Скорее всего, он объявит о решении покинуть Кнессет.

Ранее 28 мая сообщалось, что фракция "Ямина" готовит специальную пресс-конференцию в Кнессете на исходе шаббата. В окружении Айелет Шакед редакции NEWSru.co.il заявили, что им ничего неизвестно о готовящемся мероприятии.

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу и его приближенные считают создание правительства блока противников премьера почти свершившимся фактом. Ранее была предпринята еще одна попытка договориться с главой "Тиква Хадаша" Гидеоном Сааром. "Ликуд" сообщил, что Саару направлено предложение быть первым в ротации, а также утвердить законопроект, гарантирующий, что нынешняя каденция Нетаниягу – последняя. В окружении Саара заявили, что никакого предложения не было, а была лишь попытка расколоть блок "перемен". "Нетаниягу пытается показать всем, что его противниками движут лишь личные интересы, и никогда не выполнил бы своего обещания", - заявляют в "Тиква Хадаша".


Напомним, что Нафтали Беннет шел на выборы в Кнессет 23-го созыва с двумя главными обещаниями: не создавать левое правительство и не допускать пятых выборов.

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