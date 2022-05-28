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В Израиле

В результате ДТП в Араве погибли четыре человека

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На месте происшествия
Пресс-служба МАДА

В районе Аравы, на шоссе 90, около 14:30, произошло ДТП, в результате которого столкнулись две легковые машины (первоначально сообщалось, что два частных автомобиля столкнулись с грузовиком). В одной из машин находились два человека, в другое ехали четверо.

Прибывшие на место парамедики МАДА были вынуждены констатировать смерть четырех человек: 65-летнего мужчины, 40-летней женщины,13-летней девочки и 4-летнего мальчика (сначала сообщалось, что ребенок в критическом состоянии).

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Еще два человека получили травмы от средней тяжести до тяжелых.

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Около 19:00 были разрешены к публикации имена трех погибших Это – 65-летний Мухаммад Умар Абид, его 13-летняя дочь Нур и 4-летний внук Дауд Шуйки.

Полицейские Негева, занимающиеся выяснением обстоятельств дорожно-транспортного происшествия, прибыли на место аварии. Согласно предварительным данным, автомобиль, двигавшийся на юг, по причине, которая еще не выяснена, свернул со своей полосы и врезался в автомобиль, ехавший на север.

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Расследование продолжается.

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По словам парамедиков, прибыв на место происшествия, они увидели две смятые в результате столкновения машины. В одной из них находились женщина и мужчина, оба в возрасте 40 лет. Женщина скончалась на месте, мужчина, получивший тяжелые травмы, был в сознании. Его вертолетом отправили в больницу.

В другой машине находились 65-летний мужчина, 13-летняя девочка, 4-летний мальчик; все они погибли. Ехавший в том же автомобиле 40-летний мужчина получил травмы средней тяжести.

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