Благодаря наушникам AirPods был найден угнанный автомобиль и плантация марихуаны

Во время праздника Шавуот в полицию Кафр-Касема поступило заявление о взломе квартиры в одном из ближайших населенных пунктов. Воры искали и нашли в квартире ключи от машины. Машина была угнана. Но воры совершили серьезную ошибку, прихватив с собой наушники Applе.

Пресс-служба правоохранительных органов сообщила, что наушники, перемещение которых можно отслеживать на карте, привели следователей к подземной лаборатории по выращиванию марихуаны, к временному жилищу преступников. Наушники также помогли найти угнанный автомобиль.

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Отметим, что это не первый случай, когда продукция компании Apple помогает израильтянам обнаружить украденные их вещи. В январе Алекс Ави, студент из Тель-Авива в своем "твиттере" написал, что трекер AirTag, находящийся в украденном у него велосипеде, спустя два месяца прислал сообщение со своими координатами.

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велосипед был украден из тель-авивского квартала Флорентин – вор пришел с циркулярной пилой и просто распилил замок. AirTag, спрятанный в велосипеде, "молчал" несколько месяцев, и его хозяин думал, что он неправильно установил трекер. Поскольку для Алекса велосипед – это не только хобби, но и средство передвижения, отец ему подарил новый.

8 января 2023 года, спустя несколько месяцев после пропажи, велосипед нашелся: на iPad Алекса пришло сообщение от AirTag с его координатами, согласно которым велосипед находится в секторе Газы.

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Алекс шутит, что, прикрепляя к велосипеду AirTag он думал, что в случае его кражи, ему, возможно, придется обратиться за помощью к полиции, и он не представлял, что для вызволения двухколесного транспортного средства "надо проводить военную операцию в Газе".