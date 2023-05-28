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    В Израиле

    В течение дня дважды израильские поселки подвергались обстрелам

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    Вид на поселение Ган Нер
    Wikipedia.org. Фото: מיכאלי

    Пресс-служба Армии обороны Израиля передала, что некоторое время назад в поселении Ган Нер, находящемся недалеко от "зеленой лини" к югу от Афулы, были слышны выстрелы.

    По информации 14-го телеканала, в поселке Ган-нер пулей было пробито стекло в одном из домов. Во время обстрела никого в доме не было. Местные жители получили сообщение от служб безопасности, что, по данным предварительного расследования, стреляли, по всей видимости, с палестинской территории".

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    Военнослужащие прочесывают территорию в поисках стрелявших.

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    Несколькими часами ранее стрельба была слышна в поселении Мево-Дотан в Самарии. Военнослужащие во время осмотра территории обнаружили, что пулей был поврежден автомобиль с палестинскими номерными знаками, припаркованный рядом с въездом в поселение.

    В обоих случаях никто из израильтян не пострадал.

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