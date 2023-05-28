Сегодня в Тель-Авиве пройдет официальная церемония памяти жертв теракта на дискотеке "Дольфи"

Сегодня, 28 мая, в 18:00, в парке Чарльз Клор, на тель-авивской набережной, состоится ежегодная церемония памяти жертв теракта на дискотеке "Дольфи", в результате которого 1 июня 2001 года погибли десятки людей.

Ожидается, что на официальной церемонии будут присутствовать министр алии и интеграции Офир Софер (партия "Ционут Датит"), генеральный директор министерства Авихай Кахане и семьи жертв теракта.

Как и в прошлом году, из-за продолжающихся строительных работ церемония будет проходить в парке, а не около памятников погибшим. Причем неофициальный памятник, созданный Давидом Шабатом, был вывезен еще в прошлом году (речь о конструкции, представляющей собой две фигуры подростков, с надписью на русском и иврите "Это наш дом. Мы не прекратим танцевать"). Официальный памятник (камень с именами погибших) сейчас находится за забором стройки.

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Церемония памяти погибших была перенесена на четыре дня (ранее ее иногда переносили, если 1 июня выпадало на шаббат, но никогда не переносили на несколько дней). В пресс-службе министерства алии и интеграции нашей редакции объяснили, что это было сделано, так как министр Офир Софер не смог бы присутствовать на церемонии 1 июня, "а для него это важно". По данным NEWSru.co.il, в ближайшие дни Софер, как и многие другие министры, вылетает в США. В частности, 2-4 июня он должен быть в Нью-Йорке.

Отметим, что иногда церемония памяти жертв теракта в "Дольфи" в прошлые годы проходила без участия министра алии и интеграции. Для многих ее участников важнее дата, чем присутствие того или иного чиновника.

Почтить память жертв теракта на дискотеке в "Дольфи", по традиции, можно вечером 1 июня. Хотя доступа к памятнику нет.

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Теракт в "Дольфи"

Поздно вечером 1 июня 2001 года, за пятнадцать минут до окончания Дня защиты детей террорист-самоубийца привел в действие взрывное устройство в толпе подростков, которые стояли у входа в популярную тель-авивскую дискотеку "Дольфи". Погиб 21 человек, 120 получили ранения.

Большинство пострадавших составили новые репатрианты из бывшего СССР. Семеро погибших, а также многие раненые были учащимися тель-авивской школы "Шевах Мофет", популярной среди русскоязычных израильтян.

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Имена погибших в результате теракта возле дискотеки "Дольфи":

Мария Тагильцева, 14 лет

Евгения Дорфман, 15 лет

Раиса Немировская, 15 лет

Юлия Скляник, 15 лет

Аня Казачкова, 15 лет

Катрин Кастиньяда, 15 лет

Ирина Непомнящая, 16 лет

Марьяна Медведенко, 16 лет

Лиана Саакян, 16 лет

Марина Берковская, 17 лет

Симона Рудина, 17 лет

Алексей Лупало, 17 лет

Юлия Налимова, 16 лет

Елена Налимова, 18 лет

Ирина Осадчая, 18 лет

Илья Гутман, 19 лет

Сергей Панченко, 20 лет

Роман Джанашвили, 21 год

Диаз Нурманов, 21 год

Ян Блюм, 25 лет

Ури Шахар, 32 года

Ответственность за теракт взяла на себя группировка "Исламский джихад". Исполнителем теракта был житель Калькилии Саид Хутари.

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На месте теракта в "Дольфи" были установлены два памятника – камень с именами погибших в теракте людей и самодельная конструкция, изображающая детей с надписью на русском и иврите "Это наш дом. Мы не прекратим танцевать". Само здание дискотеки, стены которого были расписаны в память о погибших подростках, снесли в 2018 году.