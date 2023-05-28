Комиссия по выбору судей и давление на Нетаниягу: возобновляются переговоры по реформе

В "Ликуде" усиливается давление на премьер-министра Биньямина Нетаниягу с требованием утвердить часть юридической реформы даже в том случае, если переговоры в президентской канцелярии будут сорваны.

Вечером 27 мая министр по делам культуры и спорта Мики Зоар дал интервью 14-му телеканалу.

"Если эта каденция закончится, а мы не проведем реформу, нас ждут долгие годы оппозиции. Избиратели просто откажут нам в доверии и поддержке", – сказал Зоар. По его словам, коалиция заинтересована в соглашении, однако ситуация на переговорах свидетельствует о том, что вероятность взрыва гораздо выше, чем вероятность достижения соглашения. "Мы должны утвердить хотя бы часть реформы, например создать эффективный механизм контроля за деятельностью прокуратуры", – сказал Зоар.

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Аналогичное заявление сделал в интервью "Решет" депутат Боаз Бисмут ("Ликуд"). А министр науки и технологии Офир Акунис ("Ликуд") в интервью "Кешет" предложил оппозиции "тест на серьезность намерений". "Если бы в ходе переговоров мы предложили завершить процесс, который продвигал бывший министр юстиции Саар, и разделили бы должность юридического советника правительства и должность главы государственного обвинения, что бы вы ответили?" – риторически спросил он.

В политических кругах отмечают, что в окружении премьер-министра усиливаются разногласия. Министр стратегического планирования Рон Дермер выступает за продолжение переговоров и поиск компромисса. Секретарь правительства Йоси Фукс выступает за продвижение реформы даже в случае провала на переговорах.

В оппозиции звучат самые разные голоса и предложения. Депутат Кнессета Гади Айзенкот ("Махане Мамлахти") заявил в интервью "Кешет", что он предлагает заморозить утверждение законов на год. "Нужно решить вопрос комиссии по выбору судей, а потом заморозить ситуацию, создав приемлемую для всех общественную комиссию, которая год будет вести переговоры, после чего представит свои выводы", – сказал Айзенкот.

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В свою очередь, лидеры уличной оппозиции требуют немедленных переговоров в президентской канцелярии. "Эти переговоры нужны только Нетаниягу. Они являются ширмой, прикрываясь которой он может проводить законы по реформе", – заявил в интервью "Кан РЭКА" Саар Каана, один из лидеров "Движения за чистоту власти".

Решающей датой в настоящий момент называют 15 июня, когда состоятся выборы представителей Кнессета в комиссию по назначению судей. Если коалиция не предоставит оппозиции места в комиссии, "Еш Атид" и "Махане Мамлахти" немедленно покинут стол переговоров.

Министр юстиции Ярив Левин, в свою очередь, заявлял в беседах с приближенными, что не станет созывать комиссию, если она будет выбрана и сформирована по существующей ныне системе.

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