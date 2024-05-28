Либерман: "Даже если мне предложат пост Папы Римского, я в коалицию Нетаниягу не войду"

Глава партии "Наш дом Израиль" Авигдор Либерман утром 28 мая в интервью "Кан РЭКА" заявил: "Мое предложение присоединиться к правительству более не актуально".

"Даже если мне предложат пост в кабинете войны, даже если мне предложат пост Папы Римского, я в коалицию Нетаниягу не войду. Необходимо сменить правительство", – сказал Либерман.

Как сообщалось ранее, 27 мая, выступая на заседании фракции НДИ в Кнессете, Либерман резко высказался против главы правительства, подчеркнув, что "сохранение власти Нетаниягу ставит под угрозу будущее Государства Израиль". "Это провалившееся, раздираемое внутренними противоречиями правительство не достигло ни одной из целей войны, – отметил Либерман. – Я обращаюсь к Гидеону Саару, Бени Ганцу и Яиру Лапиду: давайте объединим усилия и создадим оперативный штаб. Вместе мы сможем сформировать коалицию сионистских партий, создать новое правительство даже в этом созыве Кнессета, но в крайнем случае – необходимо сделать все для проведения досрочных выборов". "Наш долг заключается в объединении всех здоровых сил израильского общества и политической системы, – продолжил лидер НДИ. – Это необходимо для победы, создания разумного и нормально функционирующего правительства, работающего на благо общества". Либерман также призвал "согласных с его оценкой" депутатов "Ликуда" создать коалицию "для замены правительства и премьер-министра".