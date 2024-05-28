Семи полицейским будут предъявлены обвинения по делу о "клейме" на лице задержанного

Отдел министерства юстиции по расследованию преступлений, совершенных полицейскими (МАХАШ) принял решение после слушаний предъявить обвинения семи полицейским по делу о "клейме" в виде Маген Давида на лице задержанного.

По информации радиостанции "Кан Бет", полицейские будут обвинены в жестоком обращении с беспомощным человеком, нанесении телесных повреждений при отягчающих обстоятельствах, создание препятствий следствию и злоупотреблении служебным положением.

В ходе расследования выяснилось, что несколько полицейских, включая командира роты пограничной полиции, удалили видеозапись задержания пострадавшего.

Инцидент произошел в середине августа 2023 года. Житель Шуафата Араб Шейх Али был задержан полицейскими по подозрению в торговле наркотиками. После его ареста израильские СМИ обошла фотография: на ней изображен мужчина с "клеймом" в виде Маген Давида на щеке.

После того, как разгорелся общественный скандал, пресс-служба опубликовала объяснение того, как след в виде Маген Давида появился на лице задержанного араба. В сообщении говорится, что задержанный оказывал сопротивление, "усмирять" его пришлось нескольким полицейским. В полиции полагают, что отпечаток в виде "треугольника" на лице мужчины оставил "предмет одежды" одного из полицейских. По всей видимости, шнуровка ботинка.

Эксперт-криминалист Авнер Розенгартен в интервью Ynet уверенно заявлял, что нет никакой связи между следом на лице задержанного и шнуровкой на ботинке.

Когда фотография попала в социальные сети, ужаснувшиеся пользователи высказывали предположение, что знак был вырезан или выжжен полицейскими на лице задержанного. Когда через неделю после задержания Араб Шейх Али был доставлен в суд, у него был синяк под глазом и небольшой след на том месте, где было "клеймо". Еще через день суд распорядился освободить из-под стражи задержанного.