Биньямин Нетаниягу встретился с военными на северной границе Израиля

Во вторник, 28 мая, премьер-министр Биньямин Нетаниягу посетил базу разведывательного подразделения Северного военного округа вместе с главой АМАН генерал-майором Аароном Халивой и командиром 8200 бригадным генералом Й., заслушал доклад о разведывательной обстановке на северном фронте, об угрозах в регионе, поговорил с офицерами и солдатами.

После этого премьер-министр прибыл на военную базу на северной границе, где встретился с бойцами бригады "Голани". Командир подразделения "Голани" полковник Ади Ганон и командир бригады подполковник Давид Коэн доложили главе правительства об оперативных действиях в секторе.

Премьер-министр сказал бойцам: "Я здесь с бойцами бригады "Голани" – славного подразделения, которое сражалось в Газе, в Иудее и Самарии, а теперь здесь, на северной границе. Они потеряли товарищей, но не боевой дух. Их достижения замечательны.

Мы прибыли сюда, на север, через день после того, как правительство утвердило программу с бюджетом 3,5 миллиарда шекелей для оказания немедленной помощи жителям севера на восстановление населённых пунктов, а через 45 дней будут выделены дополнительно 3 миллиарда. И это ещё не всё, потому что мы обязаны и на гражданском, и на военном уровне вернуть жителей в их дома. Это обязательство является одной из целей войны, мы от него не отказываемся.

Я нахожусь здесь вместе с вами, я слышу вас, вижу вашу решимость, вижу огонь в ваших глазах, и я сказал бы гражданам Израиля: это железная стена Государства Израиль. Вместе с этими замечательными бойцами и их товарищами мы достигнем и этой цели".

Пресс-служба канцелярии премьер-министра сообщила, что в этой поездке Биньямина Нетаниягу сопровождали глава аппарата Цахи Браверман, глава СНБ Цахи Анегби и военный секретарь генерал-майор Роман Гофман.