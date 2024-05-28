29 мая в Нешере пройдут учения Управления тылом
время публикации: 28 мая 2024 г., 23:21 | последнее обновление: 28 мая 2024 г., 23:21
Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила, что в среду, 29 мая, в Нешере состоятся учения Управления тылом, в ходе которых будут отрабатываться действия в случае утечки или обнаружения опасных веществ.
В ходе учений будет звучать сигнал тревоги с предупреждением об опасных веществах. Сигнал тревоги с пометкой "учения" также будет отправлен в мобильное приложение Управления тылом.
В случае обстрела или ситуации, представляющей опасность для населения, прозвучит сирена, а также будет отправлено предупреждение на мобильные телефоны.
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