x
28 мая 2024
|
последняя новость: 10:22
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
28 мая 2024
|
28 мая 2024
|
последняя новость: 10:22
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Экс-председатель окружного суда и экс-глава коллегии адвокатов задержаны по подозрению в коррупции

время публикации: 28 мая 2024 г., 09:32 | последнее обновление: 28 мая 2024 г., 09:35
Эйтан Оренштейн и Эфи Наве
Flash90/Eric Sultan/Yonatan Sindel

Следователи центрального подразделения по борьбе с мошенничеством в полиции Израиля задержали утром во вторник, 28 мая, бывшего председателя Тель-Авивского окружного суда Эйтана Оренштейна и бывшего председателя коллегии адвокатов Эфи Наве.

Задержанные подозреваются в коррупции и обмане общественного доверия.

Следствие против них началось после публикации газетой "Гаарец" записи разговора между Оренштейном и Наве, касавшегося назначения Оренштейна на должность председателя окружного суда.

fb tel insta twitter youtube tictok
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // В Израиле // 16 мая 2023

Суд разрешил Эфи Наве бороться за пост председателя коллегии адвокатов
// https://www.newsru.co.il/ // В Израиле // 26 октября 2020

Началось досудебное слушание по делу "Секс в обмен на назначение"