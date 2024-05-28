Экс-председатель окружного суда и экс-глава коллегии адвокатов задержаны по подозрению в коррупции
время публикации: 28 мая 2024 г., 09:32 | последнее обновление: 28 мая 2024 г., 09:35
Следователи центрального подразделения по борьбе с мошенничеством в полиции Израиля задержали утром во вторник, 28 мая, бывшего председателя Тель-Авивского окружного суда Эйтана Оренштейна и бывшего председателя коллегии адвокатов Эфи Наве.
Задержанные подозреваются в коррупции и обмане общественного доверия.
Следствие против них началось после публикации газетой "Гаарец" записи разговора между Оренштейном и Наве, касавшегося назначения Оренштейна на должность председателя окружного суда.