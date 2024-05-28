Массовая драка эритрейцев в Тель-Авиве: один человек убит, арестованы более 20 подозреваемых

Полиция сообщает, что умер один из пострадавших в ходе массовой драки эритрейцев улице А-Агана в Тель-Авиве. По подозрению в причастности к убийству арестованы более 20 граждан Эритреи.

В этой драке использовались камни, железные прутья и заточки.

Парамедики службы скорой помощи "Маген Давид Адом" передали, что в драке были ранены шесть человек, они доставлены в больницы "Ихилов" (Тель-Авив), "Вольфсон" (Холон) и "Шиба" (Тель а-Шомер). Состояние одного из раненых было критическое, вскоре врачи были вынуждены констатировать его смерть. Трое раненых в тяжелом состоянии, один – в состоянии средней тяжести и один человек получил легкие травмы.