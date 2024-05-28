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Массовая драка эритрейцев в Тель-Авиве: один человек убит, арестованы более 20 подозреваемых

время публикации: 28 мая 2024 г., 03:55 | последнее обновление: 28 мая 2024 г., 05:20
Массовая драка эритрейцев в Тель-Авиве: один человек убит, арестованы более 20 подозреваемых
Пресс-служба полиции Израиля

Полиция сообщает, что умер один из пострадавших в ходе массовой драки эритрейцев улице А-Агана в Тель-Авиве. По подозрению в причастности к убийству арестованы более 20 граждан Эритреи.

В этой драке использовались камни, железные прутья и заточки.

Парамедики службы скорой помощи "Маген Давид Адом" передали, что в драке были ранены шесть человек, они доставлены в больницы "Ихилов" (Тель-Авив), "Вольфсон" (Холон) и "Шиба" (Тель а-Шомер). Состояние одного из раненых было критическое, вскоре врачи были вынуждены констатировать его смерть. Трое раненых в тяжелом состоянии, один – в состоянии средней тяжести и один человек получил легкие травмы.

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// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 28 мая 2024

Массовая драка эритрейцев в Тель-Авиве, ранены шесть человек