Судья окружного суда подал в отставку в знак протеста против действий Ицхака Амита

Судья одного из окружных судов Израиля подал в отставку в знак протеста против действий главы Верховного суда Ицхака Амита. В информации, опубликованной сайтом "Аруц 7", не упоминается, о каком суде идет речь и имя судьи.

По информации "Аруц 7", судья передал письмо об уходе с должности главе Верховного суда, а также министру юстиции Яриву Левину.

В письме говорится о том, что решение об уходе в отставку продиктовано тем, что Амит "захватил" пост главы Верховного суда, а также тем, как он управляет судебной системой.

Уход в отставку судьи окружного суда в знак протеста против действий главы Верховного суда является событием беспрецедентным. Ожидается, что в ближайшее время будет опубликовано имя судьи, подавшего в отставку.