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Израиль

Судья окружного суда подал в отставку в знак протеста против действий Ицхака Амита

Суд
Верховный суд/БАГАЦ
время публикации: 28 мая 2025 г., 12:19 | последнее обновление: 28 мая 2025 г., 12:20
Судья окружного суда подал в отставку в знак протеста против действий Ицхака Амита
Chaim Goldberg/Flash90

Судья одного из окружных судов Израиля подал в отставку в знак протеста против действий главы Верховного суда Ицхака Амита. В информации, опубликованной сайтом "Аруц 7", не упоминается, о каком суде идет речь и имя судьи.

По информации "Аруц 7", судья передал письмо об уходе с должности главе Верховного суда, а также министру юстиции Яриву Левину.

В письме говорится о том, что решение об уходе в отставку продиктовано тем, что Амит "захватил" пост главы Верховного суда, а также тем, как он управляет судебной системой.

Уход в отставку судьи окружного суда в знак протеста против действий главы Верховного суда является событием беспрецедентным. Ожидается, что в ближайшее время будет опубликовано имя судьи, подавшего в отставку.

Израиль
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