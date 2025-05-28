Госконтролер заявил о провале при организации охраны фестиваля "Нова" в Реим

Государственный контролер Матаньягу Энгельман выступил на конференции имени Эли Хоровица, организованной Израильским институтом демократии.

Энгельман напомнил, что сегодня исполняется 600 дней с момента захвата израильских заложников, и выразил надежду на их скорейшее возвращение. Он сообщил, что в эти дни в его ведомстве проводится проверка деятельности государства по оказанию помощи освобожденным и их семьям.

Особое внимание госконтролер уделил масштабной проверке событий 7 октября и последующей войны "Железные мечи". "Аудит охватывает все уровни – политический, военный и гражданский", – отметил он.

Энгельман решительно опроверг утверждения о якобы избирательном характере проверок: "Вопреки голословным утверждениям, распространяемым заинтересованными сторонами, я повторяю: мы проверяем всех – начиная с главы правительства. Никто не освобожден от госконтроля. Давление извне не ослабит нашу работу".

Госконтролер также сообщил о завершении подготовки отчетов, в том числе о недостатке национальной концепции безопасности и о провалах в лицензировании и охране фестиваля "Нова" в Реим, где были выявлены "многочисленные и серьезные упущения". "Важно, чтобы виновные понесли ответственность", – подчеркнул он.

Значительная часть выступления была посвящена растущим экономическим угрозам. Энгельман представил предварительные данные о совокупном дефиците бюджета в 2023-2025 гг. в размере 300 млрд шекелей – до прогнозируемого его увеличения в следующем году. Кроме того, страну ожидают многолетние обязательства по реализации выводов комиссии Нагель и компенсациям за ущерб от войны, которые могут составить десятки миллиардов шекелей ежегодно.

"Наряду с угрозами в сфере безопасности мы сталкиваемся с крайне серьезными экономическими рисками. После войны Судного дня Израиль уже переживал тяжелый экономический кризис. Мы не можем позволить себе еще одно потерянное десятилетие – особенно в условиях ослабления международного положения страны", – заявил он.

В завершение госконтролер обратился к правительству с призывом к немедленным действиям: "Премьер-министр и министр финансов обязаны уже сейчас приступить к формированию долгосрочной экономической стратегии, ориентированной на рост, с четко расставленными приоритетами и учетом всех возможных сценариев. Прежде всего – обдуманное планирование. Только потом – действия".