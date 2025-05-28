Опрос "Кан-11": после 600 дней войны никто не может сформировать коалицию

В среду, 28 мая, телеканал "Кан-11" опубликовал результаты опроса общественного мнения, проведенного институтом KANTAR и посвященного 600 дням с начала войны.

Согласно результатам опроса, если бы выборы в Кнессет состоялись сегодня, то "Ликуд" во главе с Биньямином Нетаниягу набрал бы 22 мандата (это на два меньше, чем во время предыдущего опроса), оставаясь при этом крупнейшей партией израильского парламента. На втором месте по численности партия "Наш дом Израиль" во главе с Авигдором Либерманом – 17 мандатов, на третьем – "Махане Мамлахти" во главе с Бени Ганцем – 15 мандатов, на четвертом "Демократим" во главе с Яиром Голаном – 13 мандатов.

Остальные места в Кнессете распределились бы следующим образом: "Еш Атид" – 12, ШАС – 10, "Оцма Иегудит" – 8, "Яадут а-Тора" – 8, РААМ – 6, ХАДАШ-ТААЛ – 5, "Ционут Датит" – 4.

У партий действующей коалиции 52 мандата, у оппозиции – 57 без учета мандатов, получаемых арабскими партиями РААМ и ХАДАШ-ТААЛ.

Если в выборах в Кнессет примет участие партия Нафтали Беннета, голоса избирателей разделятся следующим образом: партия Беннета – 25 мандатов, "Ликуд" – 22, НДИ – 11, "Демократим" – 10, ШАС – 10, "Еш Атид" – 8, "Махане Мамлахти" – 8, "Оцма Иегудит" – 8, "Яадут а-Тора" – 8, ХАДАШ-ТААЛ – 6, РААМ – 5. В этом случае партия Смотрича не преодолевает электоральный барьер.

У коалиции 47 мандатов, у оппозиции 62 без учета мандатов, полученных РААМ и ХАДАШ-ТААЛ.