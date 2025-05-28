Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в среду, 28 мая, температура существенно не изменится и будет незначительно ниже среднесезонной. Переменная облачность.

В Иерусалиме – 14-23 градусов, в Тель-Авиве – 21-25, в Хайфе – 19-24, в Эйлате – 21-33, в Беэр-Шеве – 19-27, в Мицпе-Рамоне – 15-26, на побережье Мертвого моря – 21-32, в Ашкелоне и Ашдоде – 21-25, в Ариэле – 16-23, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 21-29, на Голанских высотах – 16-28.

Температура воды около побережья Средиземного моря – 24 градуса, высота волн – 130-220 см. Купание опасно.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть юго-западный ветер (до 20 км/ч), в районе Хайфы – юго-западный (до 25 км/ч), в районе озера Кинерет – западный (до 25 км/ч), в районе Эйлатского залива – северо-восточный (до 25 км/ч).

В четверг-пятницу ожидается повышение температуры. В субботу будет жарко.