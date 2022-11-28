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    В Израиле

    ДТП около Кфар-Даниэль, погибла женщина

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    ДТП около Кфар-Даниэль, один из пострадавших в критическом состоянии
    Пресс-служба МАДА

    Утром в понедельник, 28 ноября, на дороге 4314 возле Кфар-Даниэль (лес Бен-Шемен, центр Израиля) столкнулись грузовик и легковой автомобиль. В результате аварии пострадали три человека.

    Бригады службы скорой помощи "Маген Давид Адом" выехали на место происшествия. Сообщается, что погибла женщина примерно 40 лет, находившаяся за рулем одного из легковых автомобилей. Также пострадали водители грузовика (мужчина около 20 лет) и второй легковой машины (женщина примерно 30 лет).

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    Полиция выясняет обстоятельства этого ДТП.

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    Отметим, что это была третья за сегодняшнее утро тяжелая дорожная авария в Израиле.

    Ранее на 5-й трассе около Эльканы (Самария) столкнулись автобус и грузовик с израильскими номерными знаками. В результате аварии пострадали пять человек. Водитель грузовика, мужчина 47 лет, получил тяжелые травмы, кроме того, были легко травмированы восемь пассажиров автобуса, передает служба скорой помощи "Маген Давид Адом". Пострадавшие доставлены в больницы "Бейлинсон", "Шнайдер", "А-Шарон" и "Левинсон".

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    На 65-й трассе между деревнями Кафр-Кара и Арара столкнулись два автомобиля. В результате аварии пострадали восемь человек. Служба скорой помощи "Маген Давид Адом" передает, что в больницу "Гилель Яфе" в Хадере доставлен мужчина примерно 50 лет, получивший тяжелую травму, а также еще трое пострадавших в состоянии средней тяжести. Еще четверо были травмированы легко. По предварительным данным, виновником ДТП был водитель одного из автомобилей, выехавший на встречную полосу.

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    // https://www.newsru.co.il/ // В Израиле // 28 Ноября 2022
    В Самарии столкнулись автобус и грузовик, пострадали восемь человек
    // https://www.newsru.co.il/ // В Израиле // 28 Ноября 2022
    ДТП на севере Израиля: восемь пострадавших, один в тяжелом состоянии
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