"Экстренная репатриация": граждане Украины, России и Беларуси ждут получения статуса месяцами

Тысячи граждан России, Украины и Беларуси, приехавшие в Израиль в рамках объявленной уходящим правительством программы экстренной репатриации, столкнулись с тем, что программа фактически перестала работать.

Как стало известно редакции NEWSru.co.il, в пунктах для изменения статуса туриста на статус репатрианта не только нет очередей на ближайшие месяцы, но и зачастую перестали выдавать документы сразу после проверки еврейства "Нативом". Теперь после того, как "Натив" дает потенциальным репатриантам положительный ответ, им в большинстве случаев необходимо заказать еще одну очередь – уже в МВД, где они должны будут снова подавать документы и ждать получения гражданства.

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Кроме того, как выяснила журналист радиостанции "Кан Рэка" Яна Брискман, несколько месяцев назад в МВД ввели новое требование, согласно которому, любой потенциальный репатриант должен предъявить документ о своем личном статусе и о статусе всех членов своей семьи (уже после проверки и получения положительного ответа "Натива"). Однако речь идет не об обычных удостоверениях о браке, свидетельствах о рождении и так далее, а о специальном документе из ЗАГСа, который можно получить только лично или по доверенности, заказав заранее. При этом в списке документов для репатриации на русском языке этого документа нет – о новом требовании, которое существует уже несколько месяцев, репатриантам не сообщается.

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Все это приводит к тому, что потенциальные репатрианты, приехавшие в Израиль в статусе туристов в рамках объявленной правительством программы экстренной репатриации, месяцами ожидают очередей на оформление документов, не имея при этом средств к существованию и не имя возможности работать в Израиле на законных основаниях.

В министерстве алии и интеграции утверждают, что те потенциальные репатрианты, которым это необходимо, получают гостиницу. Гостиница, как и медицинская страховка в аэропорту, дается на месяц, тогда как в настоящий момент ближайшие очереди на оформление статуса есть только на конец января. В том же министерстве алии вновь заявляют, что "никто не останется на улице и без медицинского обслуживания". К сожалению, не все сотрудники данного министерства на местах информированы об этих заявлениях, и зачастую потенциальные репатрианты получают совершенно иные ответы.

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В пресс-службе Управления регистрации населения говорят, что пунктами приема управляет министерство алии и интеграции. Это действительно так, но в министерстве утверждают, что проблема заключается в том, что Управление не выделяет достаточное количество сотрудников. Оба ведомства перекладывают ответственность друг на друга.

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Напомним, правительство утвердило программу приема евреев и членов их семей из Украины, России и Беларуси, подготовленный ранее министерством алии и интеграции и министерством финансов, 2 октября 2022 года. Вскоре после этого министерство финансов заявило, что перевело министерству алии 90 миллионов шекелей на финансирование программы. Пункт программы, касающийся медицинского страхования, вступил в силу только в конце октября. Гостиницы стали предоставляться потенциальным репатриантам только в ноябре и очень выборочно.

В министерстве социального обеспечения также сообщают о возможных изменениях программы помощи беженцам из Украины. В настоящий момент министерство выселяет ряд семей, получивших временное жилье в рамках этой программы. В пресс-службе министерства нашей редакции сообщили, что государство не может обеспечивать жилье для беженцев в течение длительного периода и будет продолжать помогать беженцам только в экстренных случаях. Среди тех, кто в настоящий момент подвергаются выселению, есть семьи, получившие от сотрудников "Натива" в граничащих с Украиной странах предварительное разрешение на репатриацию, однако в Израиле получившие отказ.

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Пока не создано новое правительство и в соответствующие ведомства не пришли новые руководители, трудно оценить, как будет дальше развиваться ситуация и останутся ли в силе решения, принятые уходящим правительством в отношении репатриации и в отношении беженцев из Украины.

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Наша редакция регулярно получает письма от семей, оказавшихся в бедственном положении после прибытия в Израиль в качестве туристов и в расчете на программу экстренной репатриации.

С 1 сентября 2022 года из России, Украины и Беларуси репатриировались, по данным на середину ноября, около десяти с половиной тысяч человек. Почти девять тысяч из них – из России. Еще около семи тысяч человек приехали в Израиль в статусе туристов и все еще ожидают здесь смены статуса.