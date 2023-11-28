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    В Израиле

    Десять женщин, освобожденных из плена ХАМАСа, вернулись в Израиль

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    Десять женщин, освобожденных из плена ХАМАСа, вернулись в Израиль Майя Леймберг с ее собакой по дороге к машине
    @ahmad.ibraa

    Пресс-служба Армии обороны Израиля и Службы общей безопасности официально объявили, что десять женщин и двое граждан Таиланда, освобожденных из плена в рамках пятого этапа сделки "по обмену", доставлены в Израиль.

    "После того, как их предварительно осмотрят медики, в сопровождении военных они будут доставлены в больницу, где встретятся со своими родными", – говорится в сообщении.

    Пресс-служба ЦАХАЛа обратилась к израильтянам с просьбой проявить тактичность и уважение к праву вернувшихся из плена и их близких на личную жизнь.

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    Израильские СМИ сообщили имена освобожденных женщин, которых удалось опознать по видео, поступающим из сектора Газы (эта информация пока не подтверждена официально, так как все освобожденные должны пройти процесс идентификации на израильской территории):

    Дица ХЕЙМАН, 84 года, Нир-Оз

    Офелия РОЙТМАН, 77 лет

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    Клара МАРМАН, 63 года, Нир-Ицхак

    Мерав ТАЛЬ, 53 года, из Ришон-ле-Циона

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    Римон БУХШТАБ-КИРШТ, 36 лет, Нирим

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    Ада САГИ, 75 лет

    Тамар МЕЦГЕР, 78 лет, Нир-Оз

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    Норалин БАБАДИЛЛА, 60 лет, похищена из Нирим

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    Габриэла ЛЕЙМБЕРГ, 59 лет, из Иерусалима, похищена в Нир-Ицхаке

    Майя ЛЕЙМБЕРГ, 17 лет, из Иерусалима, похищена в Нир-Ицхаке.

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    Норалин Бабадиллы, гражданки Филиппин, не было в списке похищенных или убитых. Она вместе с мужем Гидеоном Бабани (гражданином Израиля) проживала в Йехуде. 7 октября они гостили в кибуце Нирим. Муж Норалин был убит, а она была увезена в Газу террористами.

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    На видео можно увидеть, что Майя Леймберг несет на руках к машине "Красного Креста" свою собаку. Из больницы "Шиба", в которую будет доставлена большая часть освобожденных женщин, сообщили, что они готовятся оказать медицинскую помощь не только людям, но и собаке Майи.

    Имена заложников, похищенных террористами 7 октября 2023 года и удерживаемых в Газе. Имена освобожденных заложников выделены отдельным списком

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