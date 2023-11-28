adv_10 m_ar_top_1
adv_11 ar_top_1
Иерусалим:
8 - 13°
Тель-Авив:
16 - 19°
Эйлат:
15 - 23°
Приложение
для Android
Все новости
Разделы
Поиск
Валюта
Погода
Афиша
$ 3.706 ₪ 4.061 ₪
Иерусалим:
8 - 13°
Тель-Авив:
16 - 19°
Эйлат:
15 - 23°
  • В ИЗРАИЛЕ
  • БЛИЖНИЙ ВОСТОК
  • В МИРЕ
  • ЭКОНОМИКА
  • ЗДОРОВЬЕ
  • ОБЩИНА
  • СПОРТ
  • КУЛЬТУРА
  • ТРАДИЦИИ
  • ПРЕССА
  • ФОТОРЕПОРТАЖИ
    • adv_08 ar_top_2
    В Израиле

    ХАМАС передал "Красному Кресту" десять заложниц и двух тайцев

    время публикации: | последнее обновление:
    блог версия для печати фото
    ХАМАС передал
    Atia Mohammed/Flash90     Майя Леймберг с ее собакой по дороге к машине
    @ahmad.ibraa

    Арабские СМИ сообщают, что ХАМАС передал "Красному Кресту" десять заложниц и двух граждан Таиланда. Согласно этим сообщениям, машины "Красного Креста" направляются к КПП "Рафах" (Рафиах), на границе сектора Газы и Египта.

    Отметим, что граждане Таиланда не являются частью сделки между Израилем и ХАМАСом. Переговоры об их освобождении с террористической группировкой велись Ираном.

    По информации израильских СМИ, что передача заложников израильским военным произойдет на КПП "Керем Шалом". При этом ХАМАС заявил, что это произойдет на КПП "Суфа" (между "Керем Шалом" и "Кисуфим").

    adv_12 m_ar_1

    Израильские СМИ начали сообщать имена освобождаемых заложников, которых удалось опознать по видео, поступающих из сектора Газы (эта информация пока не подтверждена официально, так как все освобожденные должны пройти процесс идентификации на израильской территории):

    Дица ХЕЙМАН, 84 года, Нир-Оз

    Офелия РОЙТМАН, 77 лет

    adv_13 incontent_1

    adv_14 m_ar_2

    Клара МАРМАН, 63 года, Нир-Ицхак

    Мерав ТАЛЬ, 53 года, из Ришон-ле-Циона

    Римон БУХШТАБ-КИРШТ, 36 лет, Нирим

    adv_15 incontent_2

    adv_16 m_ar_3

    Ада САГИ, 75 лет

    Тамар МЕЦГЕР, 78 лет, Нир-Оз

    Норалин БАБАДИЛА

    adv_17 incontent_3

    adv_18 m_ar_4

    Габриэла ЛЕЙМБЕРГ, 59 лет, из Иерусалима, похищена в Нир-Ицхаке

    Майя ЛЕЙМБЕРГ, 17 лет, из Иерусалима, похищена в Нир-Ицхаке.

    На видео можно увидеть, что Майя Леймберг несет на руках к машине "Красного Креста" свою собаку.

    adv_19 incontent_4

    adv_20 m_ar_5

    Ранее советник премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху Марк Регев в интервью телеканалу MSNBC сказал, что в пятой группе освобождаемых заложников будут в основном женщины. "В Израиле надеются, что сегодня будет освобождена большая группа женщин. У нас нет данных об их состоянии, и мы переживаем за судьбу всех заложников".

    По информации телеканала "Кан-11", большая часть заложниц будет доставлена в больницу "Шиба".

    Из "Шибы" сообщили, что готовы оказать помощь не только освобожденным женщинам, но и собаке Майи Леймберг.

    adv_21 incontent_5

    adv_22 m_ar_6

    Палестинские СМИ опубликовали список 30 палестинских заключенных, которые выйдут на свободу в рамках сделки.

    Имена заложников, похищенных террористами 7 октября 2023 года и удерживаемых в Газе. Имена освобожденных заложников выделены отдельным списком

    adv_23 rimma_dw_d
    adv_24 rimma_dw_m
    adv_25 article_video
    Ссылки по теме
    adv_26 ar_middle_wwh
    adv_27 ar_right_wwh
    adv_28 ar_right_1
    adv_29 above_important

    ВАЖНЫЕ НОВОСТИ

    20:18 ХАМАС передал "Красному Кресту" десять заложниц и двух тайцев
    19:47 Девятилетняя Эмили Ханд, освобожденная из плена, считает, что находилась в туннеле ХАМАСа целый год
    18:37 В Нацерете застрелен местный житель
    18:31 Египетские источники: ХАМАС начал процесс передачи освобождаемых заложников "Красному Кресту"
    18:12 Палестинские СМИ опубликовали список заключенных, которые будут освобождены на пятом этапе "обмена"
    17:43 53-й день войны в Израиле, 5-й день прекращения огня в Газе. Хронология событий
    17:24 ЦАХАЛ сообщил о гибели троих военнослужащих, тела которых были похищены террористами
    16:48 В Йерухаме грузовик насмерть сбил мужчину
    adv_30 ar_right_2
    adv_31 ar_right_3
    adv_32 ar_right_4
    adv_33 ar_right_5
    adv_09 hp_bottom