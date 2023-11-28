ХАМАС передал "Красному Кресту" десять заложниц и двух тайцев

Арабские СМИ сообщают, что ХАМАС передал "Красному Кресту" десять заложниц и двух граждан Таиланда. Согласно этим сообщениям, машины "Красного Креста" направляются к КПП "Рафах" (Рафиах), на границе сектора Газы и Египта.

Отметим, что граждане Таиланда не являются частью сделки между Израилем и ХАМАСом. Переговоры об их освобождении с террористической группировкой велись Ираном.

По информации израильских СМИ, что передача заложников израильским военным произойдет на КПП "Керем Шалом". При этом ХАМАС заявил, что это произойдет на КПП "Суфа" (между "Керем Шалом" и "Кисуфим").

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Израильские СМИ начали сообщать имена освобождаемых заложников, которых удалось опознать по видео, поступающих из сектора Газы (эта информация пока не подтверждена официально, так как все освобожденные должны пройти процесс идентификации на израильской территории):

Дица ХЕЙМАН, 84 года, Нир-Оз

Офелия РОЙТМАН, 77 лет

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Клара МАРМАН, 63 года, Нир-Ицхак

Мерав ТАЛЬ, 53 года, из Ришон-ле-Циона

Римон БУХШТАБ-КИРШТ, 36 лет, Нирим

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Ада САГИ, 75 лет

Тамар МЕЦГЕР, 78 лет, Нир-Оз

Норалин БАБАДИЛА

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Габриэла ЛЕЙМБЕРГ, 59 лет, из Иерусалима, похищена в Нир-Ицхаке

Майя ЛЕЙМБЕРГ, 17 лет, из Иерусалима, похищена в Нир-Ицхаке.

На видео можно увидеть, что Майя Леймберг несет на руках к машине "Красного Креста" свою собаку.

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Ранее советник премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху Марк Регев в интервью телеканалу MSNBC сказал, что в пятой группе освобождаемых заложников будут в основном женщины. "В Израиле надеются, что сегодня будет освобождена большая группа женщин. У нас нет данных об их состоянии, и мы переживаем за судьбу всех заложников".

По информации телеканала "Кан-11", большая часть заложниц будет доставлена в больницу "Шиба".

Из "Шибы" сообщили, что готовы оказать помощь не только освобожденным женщинам, но и собаке Майи Леймберг.

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Палестинские СМИ опубликовали список 30 палестинских заключенных, которые выйдут на свободу в рамках сделки.

Имена заложников, похищенных террористами 7 октября 2023 года и удерживаемых в Газе. Имена освобожденных заложников выделены отдельным списком