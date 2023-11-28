Египетские источники: ХАМАС начал процесс передачи освобождаемых заложников "Красному Кресту"

Издание The Wall Street Journal сообщает со ссылкой на египетские источники, что ХАМАС начал процесс передачи "Красному Кресту" заложников, которые, как ожидается, будут освобождены на пятом этапе "обмена".

Эту информация на данном этапе не подтверждают другие источники.

По данным телеканала "Кан-11", передача заложников израильским военным произойдет на КПП "Керем Шалом".

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Советник премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху Марк Регев в интервью телеканалу MSNBC сказал, что в пятой группе освобождаемых заложников будут в основном женщины. "В Израиле надеются, что сегодня будет освобождена большая группа женщин. У нас нет данных об их состоянии, и мы переживаем за судьбу всех заложников".

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Ожидается, что во вторник, 28 ноября, в Израиль будут возвращены десять заложников. Палестинские СМИ опубликовали список 30 палестинских заключенных, которые выйдут на свободу в рамках сделки.

Имена заложников, похищенных террористами 7 октября 2023 года и удерживаемых в Газе. Имена освобожденных заложников выделены отдельным списком