Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в четверг, 28 ноября, температура повысится, но будет немного ниже среднесезонной. Переменная облачность. Временами возможны слабые дожди на севере и на побережье Средиземного моря.

В Иерусалиме – 10-15 градусов, в Тель-Авиве – 15-20, в Хайфе – 13-19, в Эйлате – 13-24, в Беэр-Шеве – 12-20, в Мицпе-Рамоне – 11-18, на побережье Мертвого моря – 16-20, в Ашкелоне и Ашдоде – 14-20, в Ариэле – 12-16, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 16-19, на Голанских высотах – 10-16.

Температура воды около побережья Средиземного моря – 22 градуса, высота волн – 30-80 см.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть восточный ветер (до 20 км/ч), в районе Хайфы – восточный (до 25 км/ч), в районе озера Кинерет – восточный (до 10 км/ч), в районе Эйлатского залива – северо-восточный (до 25 км/ч).

В пятницу – без существенных изменений. В субботу-воскресенье температура существенно не изменится, будет солнечно.