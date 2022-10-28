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    В Израиле

    Около Шхема боевики обстреляли израильских военных, был открыт ответный огонь: двое убитых, двое раненых

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    Около Шхема боевики обстреляли израильских военных, был открыт ответный огонь: один убитый, двое раненых
    Пресс-служба ЦАХАЛа

    В ночь на пятницу, 28 октября, из проезжавших автомобилей был обстрелян армейский блокпост около Шхема. Солдаты открыли ответный огонь. Зафиксированы попадания. Среди военных потерь нет, передает пресс-служба ЦАХАЛа.

    Найдены несколько гильз. Ведется розыск скрывшихся боевиков.

    По данным радиостанции "Кан Бет", военные ранили четырех предполагаемых боевиков, одного из которых удалось задержать, остальные сумели скрыться.

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    Агентство Maan передавало, что в ходе этого инцидента, происшедшего рядом с КПП Хауара, к югу от Шхема, был убит 47-летний Имад Абу Рашид, еще двое местных жителей получили тяжелые ранения. Позже было объявлено, что умер еще один раненый: Рамзи Сами Забара (35).

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    Судя по публикациям в соцсетях, Абу Рашид и Забара были "боевиками со стажем", связанными с ФАТХом.

    Отметим, что эти события произошли буквально через два часа после того, как израильские военные по распоряжению командования сняли блокаду Шхема, открыв два автомобильных выезда из города.

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