Около Шхема боевики обстреляли израильских военных, был открыт ответный огонь: двое убитых, двое раненых
В ночь на пятницу, 28 октября, из проезжавших автомобилей был обстрелян армейский блокпост около Шхема. Солдаты открыли ответный огонь. Зафиксированы попадания. Среди военных потерь нет, передает пресс-служба ЦАХАЛа.
Найдены несколько гильз. Ведется розыск скрывшихся боевиков.
По данным радиостанции "Кан Бет", военные ранили четырех предполагаемых боевиков, одного из которых удалось задержать, остальные сумели скрыться.
Агентство Maan передавало, что в ходе этого инцидента, происшедшего рядом с КПП Хауара, к югу от Шхема, был убит 47-летний Имад Абу Рашид, еще двое местных жителей получили тяжелые ранения. Позже было объявлено, что умер еще один раненый: Рамзи Сами Забара (35).
Судя по публикациям в соцсетях, Абу Рашид и Забара были "боевиками со стажем", связанными с ФАТХом.
Отметим, что эти события произошли буквально через два часа после того, как израильские военные по распоряжению командования сняли блокаду Шхема, открыв два автомобильных выезда из города.
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