Смотрич против Нетаниягу, Лапид против Ганца, Шакед против всех. Итоги политической недели

Редакция NEWSru.co.il продолжает публикацию пятничных обзоров политической ситуации, которые готовит журналист Габи Вольфсон.

Тактика последних дней предвыборной кампании "Ликуда" в последние годы всегда была простой и понятной. "Ешь сколько сможешь", – определил ее в беседе со мной бывший депутат от "Байт Иегуди" Моти Йогев. "Питанием" для "Ликуда являлись партии своего же блока. В окружении Нафтали Беннета утверждают, что он до сих хранит письменное обещание Биньямина Нетаниягу назначить его на пост министра обороны после выборов 2015 года. Это обещание было дано в самом начале предвыборной кампании, когда Беннет во главе "Байт Иегуди" приближался в опросах к 20 мандатам. Как многие помнят, выборы партия "Байт Иегуди" тогда закончила с восемью мандатами и в партии потом говорили, что каждый день почти физически чувствовали как мандаты уплывают к "Ликуду".

adv_11 incontent_1

На нынешних выборах Нетаниягу планировал схожую тактику, однако, как сейчас принято говорить, что-то пошло не так. Прежде всего выяснилось, что ядро сторонников партии "Ционут Датит" (в первую очередь, Итамара Бен-Гвира) гораздо тверже, чем семь лет назад было ядро сторонников Нафтали Беннета. К тому же избиратели правого лагеря уже выучили урок, который сейчас только учат левоцентристы: утверждение о том, что получение права на формирование правительства зависит от размеров главной партии блока не соответствует действительности. Говоря попросту, это ложь и манипуляция. Президент государства наделяет правом формировать правительство человека, который получил больше всего рекомендаций, а не мандатов. И поэтому величина главной партии блока не имеет решающего значения.

adv_12 m_ar_1

Теория "большой партии" раз за разом позволяла Нетаниягу обескровить партии своего блока. На сей раз, задача оказалась особенно сложной еще и потому, что Смотрич и Бен-Гвир отнюдь не собирались покроно и смиренно наблюдать за тем, как Нетаниягу переманивает избирателей. Кампания "Ционут Датит" была доброжелательной по отношению к "Ликуду", но твердой. И тут грянул гром. Разумеется никто не знает, от кого корреспондент телеканала "Кан 11" Михаэль Шемеш получил записи беседы Бецалеля Смотрича с неизвестным, беседы в ходе которой Смотрич в очень нелицеприятных выражениях отзывался о Биньямине Нетаниягу. "Прожженный лгун, который рассказывает всем, что не готов был пойти с арабами. Еще как он готов был пойти с арабами", – сказал Смотрич о Нетаниягу.

Речь в разговоре шла о событиях, предшествовавших предыдущим выборам. Главным "подозреваемым" в сливе информации в СМИ был сам Бецалель Смотрич, так как публикация этих записей была выгодна только ему. В ней фактически подтверждалось то, о чем Смотрич говорил с самого начала работы недавно развалившейся коалиции и что Нетаниягу яростно отрицал: после прошлых выборов Нетаниягу готов был к союзу в той или иной форме с арабской партией.

adv_13 incontent_2

В то же время, источником Шемеша мог быть и кто-то, кто хотел дискредитировать Смотрича и представить его безответственным болтуном. Как бы то ни было, позиции людей более или менее сформированы и если может их что-то изменить, это должно быть нечто "термоядерное", а не такой заурядный, по меркам израильской политики скандал. Результаты опросов не изменились ("Ликуд" – 31-32, "Ционут Датит" – 12-14), а участники дискуссий, если судить по социальным сетям и телеэкранам, продолжают придерживаться своих позиций.

adv_14 m_ar_2

И тем не менее, одно почти историческое изменение этот скандал с собой принес. Нетаниягу призвал Смотрича и Бен-Гвира прекратить "стрельбу по своим". Обычно этот леопольдов призыв "ребята, давайте жить дружно" озвучивали те, у кого Нетаниягу отбирал мандаты. И им это никогда не помогало.

Смотрич извинился, признал, что был неправ (в том, что не сумел удержать язык за зубами), но слов своих назад не взял. Конфликт притушен, но не более.

adv_15 incontent_3

Попытки Нетаниягу уменьшить число мандатов "Ционут Датит" продолжатся до последнего момента. Цель их не связана с перспективами Нетаниягу стать премьер-министром, а с тем, в какой степени ему придется выполнять свои обещания и предоставлять Смотричу и Бен-Гвиру пост в своем правительстве. И ответ на этот вопрос зависит от того, наберет ли совместный блок 14 мандатов или, скажем, восемь. Ответы 1 ноября.

adv_16 m_ar_3

В блоке противников Биньямина Нетаниягу не только не прекращается война всех со всеми. Эта война обостряется по мере приближения ко дню выборов, и пока не видно каких-то признаков того, что она может прекратиться.

Партия "Еш Атид" усиливается от опроса к опросу. По опросу Камиля Фукса, опубликованному на этой неделе, она набирает уже 27 мандатов. Однако бесплатных обедов не бывает, и ценой за этот обед является постепенное ослабление "Аводы" и МЕРЕЦ. По тому же опросу Камиля Фукса, они с четырьмя мандатами уже ощущают близость электорального барьера. "Мы контролируем ситуацию, и твердо знаем, что "Авода" и МЕРЕЦ вне опасности", – раз за разом повторяет Яир Лапид, однако далеко не очевидно, что, запустив машину "каннибализма", он может и хочет контролировать ее работу.

adv_17 incontent_4

На левом фланге царит паника или ее видимость. "Без МЕРЕЦ у Лапида нет 61 мандата", – взывает к рассудительности премьер-министра Заава Гальон, В политических кругах есть те, кто иронично парируют, что и с МЕРЕЦ у Лапида 61 мандата нет. Но Гальон это естественно не успокаивает. Накануне она позвонила Лапиду и призвала его не "стрелять по своим" (см. выше про аналогичные призывы в правом лагере). Лапид пообещал не допустить исчезновения МЕРЕЦ.

adv_18 m_ar_4

Стоит отметить, что паника в МЕРЕЦ может быть фейком, подобным тому, что мы видели в ходе прошлой предвыборной кампании. Тогда, даже в день выборов, из штаба МЕРЕЦ доносились предсмертные стоны. Но партия уверенно набрала шесть мандатов.

В "Аводе" паника меньше проявляется внешне, но безусловно присутствует. Напряженность между "Аводой" и "Еш Атид" даже сильнее, чем между "Еш Атид" и МЕРЕЦ. На этом фоне Мерав Михаэли может считать подарком отказ премьер-министра Яира Лапида принять участие в митинге памяти Ицхака Рабина, который состоится на исходе шаббата. Если бы Лапид принял приглашение Михаэли, это был бы митинг всего левоцентристского блока. После его отказа это будет митинг партии "Авода".

adv_19 incontent_5

И все же, судя по всему, уговоры возымели определенное действие на премьер-министра. Активисты "Еш Атид", отвечающие за телефонные беседы с избирателями, отмеченными как колеблющиеся, получили распоряжение не убеждать тех, кто говорит, что намерен голосовать за "Аводу" или МЕРЕЦ. "Все усилия на колеблющихся правых". Такое указание получили активисты. Внутренние опросы "Еш Атид" свидетельствуют о том, что примерно один мандат можно назвать плавающим между блоками. "Тот, кто получит этот мандат, победит на выборах", – утверждают в "Еш Атид".

adv_20 m_ar_5

Не меньшее, а может быть и большее внимание Лапид уделяет борьбе за голоса избирателей Бени Ганца. В "Махане Мамалхти" нисколько не смущены тем фактом, что по всем опросам набирают вдвое меньше, чем "Еш Атид". "Мы порекомендуем министра обороны Бени Ганца на пост премьер-министра", – сказал 27 октября в эфире "Кан РЭКА" министр юстиции Гидеон Саар,

Лапид хорошо понимает, что шансы его стать премьер-министром после 1 ноября призрачны.

Позиция НДИ, и это стало ясно после выступления Авигдора Либермана на конференции издания Globes, остается неизменной: отказ войти в коалицию с ультраортодксами окончательный и обжалованию не подлежит. Сами харедим раз за разом заявляют, что их "верность" Нетаниягу абсолютна. Но даже если представить, что эту верность кто-то сумеет нарушить, этим кем-то скорее станет Бени Ганц, чем Яир Лапид.

adv_21 m_ar_6

Возможность коалиции, опирающейся на список ХАДАШ-ТААЛ, изначально была проблематичной, а после заявлений Аиды Тума Сулейман, восхвалявшей террористов, ликвидированных ЦАХАЛом в Шхеме, стала вовсе невозможной. "Эти высказывания ужасны, но арабы нужны нам в блоке", – заявила Заава Гальон. Лидер МЕРЕЦ может себе это позволить. Глава правительства и глава "Еш Атид" – нет. И дело не только в общественной легитимации (хотя и в ней тоже). Гидеон Саар, Авигдор Либерман и даже Бени Ганц уже заявили, что не согласятся на такое правительство,

Яир Лапид пытается "держать фасон". "Если кто-то хочет знать, как создают правительство в невозможных условиях, пусть спросит себя, кому это удалось после прошлых выборов", – заявляет он в беседах с приближенными и с журналистами. Однако ситуация сейчас сложнее, так как нет "Ямины", которая после прошлых выборов готова была перейти границы блоков. Беннета нет.

Отбирая мандаты у партнеров по блоку, Лапид думает не о дне выборов, а о том, что будет на следующий день. Прежде всего, премьер-министр хочет лишить Ганца возможности быть первым (или вторым после Нетаниягу), имеющим право на формирование коалиции. В "Яадут а-Тора" правда однозначно утверждают, что у Ганца нет никаких шансов преуспеть в формировании правительства с ультраортодксами, но Лапид не хочет рисковать. Если Нетаниягу удастся создать коалицию, то Лапид хочет быть главой оппозиции, во главе большой фракции. Он исходит из того, что коалиция Нетаниягу – харедим – "Ционут Датит" будет недолговечной и может иметь эффект бумеранга, когда после нее популярность левоцентристских партий вырастет. К тому моменту Лапид хочет подойти во всеоружии.

adv_22 m_ar_7

Заверениям Ганца о том, что он не пойдет в коалицию с Нетаниягу, оставляют разные возможности для интерпретаций. Больше всего Лапид надеется, что Нетаниягу не предложит этого Ганцу. На это же надеются Смотрич и Бен-Гвир.

В арабских партиях царит уныние, и как в случае с МЕРЕЦ, невозможно понять, подлинное ли это уныние или фейк с целью мобилизации избирателей. По поводу двух партий сомнений нет. Должно произойти чудо, чтобы БАЛАД преодолел электоральный барьер. Должно произойти что-то крайне неожиданное для того, чтобы РААМ остался за бортом Кнессета. Главный вопрос, ответ на который необходимо будет искать 1 ноября в 22:00: прошел ли в Кнессет список ХАДАШ-ТААЛ. Если прошел, у блока противников Нетаниягу есть шанс остановить Биби на пути к канцелярии премьер-министра. Если нет, то победа "блока Нетаниягу" практически гарантирована. По официальным опросам, Удэ и Тиби с огромным трудом преодолевают электоральный барьер. Арабские комментаторы утверждают, что по внутренним опросам, которые проводят ХАДАШ-ТААЛ, близки к электоральному барьеру, но с другой стороны.

Айелет Шакед ведет последний бой, на сей раз против всех. Против Нетаниягу, против опросов, даже против своих товарищей по списку, многие из которых, например Ницан Даршан-Лайтнер, вполне готовы "сдать партию". На момент написания этих строк Шакед заявляет, что намерена идти до конца. В ближайшие часы будут опубликованы итоги последних, разрешенных к публикации опросов. В беседах с приближенными Шакед говорит, что примет решение в ближайший уик-энд. 27 октября стало известно, что "Байт Иегуди" не публикует предвыборную рекламу в изданиях, которые бесплатно раздают в синагогах религиозных сионистов. Эти издания пользуются большой популярностью и отказ от рекламы может свидетельствовать и о намерении Шакед покинуть предвыборную гонку.

adv_23 m_ar_8

Предвыборная кампания вышла на финишную прямую. И в "Ликуде", и в "Еш Атид" намерены сфокусировать усилия на попытке привести максимальное число избирателей в день выборов на голосование.

Лапид обращается к арабским избирателям: "Голосование это не каприз, это решет вашу жизнь", – сказал он.

Нетаниягу сражается за голоса ультраортодоксов. "Мир Торы в опасности, все должны выйти из апатии и проголосовать", – заявил он в интервью ультраортодоксальным СМИ.

adv_24 m_ar_9

Перед днем Х блок Нетаниягу имеет преимущество. Он более консолидирован, там нет партий, балансирующих на грани электорального барьера, там нет борьбы за лидерство блока. Три партии в блоке противников Нетаниягу (РААМ, ХАДАШ-ТААЛ и НДИ) не смогли найти партнеров для подписания соглашения об остаточных голосах.

Но никто не возьмется сейчас предсказать итог выборов. "Если один блок наберет 62 мандата – это будет самая убедительная из возможных побед", – сказал мне на этой неделе политтехнолог Рони Римон.

И последнее. Депутат Кнессета Аида Тума Сулейман опубликовала на этой неделе запись, в которой выражала скорбь по поводу гибели террористов ("шахидов"), как их назвала депутат израильского парламента. Ее поддержали глава списка Айман Удэ и депутат Офер Касиф. Глава партии МЕРЕЦ Заава Гальон заявила, что речь идет о возмутительных высказываниях, но "арабы необходимы в блоке". В параграфе 7 алеф Основного закона о Кнессете перечисляются критерии, позволяющие запретить той или иной партии или списку баллотироваться в парламент. Одним из критериев является солидарность с вооруженной борьбой против государства Израиль или выражение поддержки террористическим организациям. Вряд ли трудно найти более яркий пример подпадания действий под этот критерий. Но факт в том, что глава МЕРЕЦ, которая в интервью NEWSru.co.il заявила, что считает себя сионисткой, "нуждается" в партии, поддерживающей террор.