Впервые с начала войны премьер-министр Биньямин Нетаниягу ответил на вопросы журналистов

После встречи с родственниками похищенных израильтян глава правительства Биньямин Нетаниягу вместе с министром обороны Йоавом Галантом и министром Бени Ганцем провел пресс-конференцию.

Открывая пресс-конференцию, Биньямин Нетаниягу заявил, что начался второй этап операции, отметив, что это решение было принято единогласно "узким кабинетом" и правительством. Он назвал нынешнюю войну – "Второй войной за Независимость Израиля".

Глава правительства сказал, что военнослужащие, находящиеся сейчас в Газе, представляют все слои общества: евреи и неевреи, светские и религиозные, правые и левые, что свидетельствует об единении общества.

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Упомянув о встрече с родственниками похищенных и пропавших без вести израильтян, он сказал, что возвращение их домой – является одной из главных задач.

Нетаниягу также сказал, что израильская армия делает все от нее зависящее, чтобы в результате боевых действий не пострадали мирные граждане. "Но наш враг цинично использует гражданское население в качестве живого щита", – заявил он.

"Многие в мире сейчас понимают, с кем мы имеем дело, что мы боремся во имя всего человечества. Наши европейские партнеры осознали: если Израиль не победит, то следующими будут они", – сказал Нетаниягу, добавив, что у него нет сомнений в победе Израиля.

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"Нет минуты, чтобы я не думал о пропавших без вести и похищенных", – сказал министр обороны Йоав Галант, заверив, что любые решения принимаются правительством с учетом того, что необходимо вернуть всех заложников домой. Галант несколько раз в своем выступлении обращался к теме заложников. Он отметил: чем сильнее давление на ХАМАС, тем больше шансов вернуть домой заложников. Он также заверил, что Израиль "готов ко всему, чтобы их освободить".

Министр обороны еще раз повторил, что "война не будет короткой".

Бени Ганц, лидер блока "Махане Мамлахти", присоединившегося к правительству после начала войны, сказал, что Израиль пережил самую большую трагедию в свой истории. "Мы действуем на всех аренах и всех фронтах для того, чтобы вернуть наших близких", – сказал он.

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Почти все вопросы журналистов на этой пресс-конференции были адресованы Биньямину Нетаниягу, который после начала войны уклонялся от общения с прессой. Журналисты спрашивали, готов ли он взять на себя ответственность за случившееся, и о том, каким образом будет проводиться расследование ошибок, которые привели к трагедии. Биньямин Нетаниягу подтвердил, что трагедия произошла в результате "огромных упущений" и повторил еще раз, что расследование будет проводиться только после войны. "Моя главная задача – привести нашу страну к победе, к освобождению заложников", – заявил он.

Главе правительства был задан еще один уточняющий вопрос: "Вы говорили об ответственности правительства, но почему вы не возьмете ответственность за произошедшее на себя?". Нетаниягу ответил: "Я не отказываюсь от своих слов".

На вопрос о том, не видит ли он связь между юридической реформой, которая отвлекла силы правительства от проблем в сфере безопасности и произошедшей трагедией, Нетаниягу ответил, что "юридическая реформа больше не стоит на повестке дня". Он отметил, что все разногласия остались в прошлом. "Мы работает вместе круглосуточно", – ответил он, посмотрев на Бени Ганца.

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На вопрос о том, не считает ли он, что сделка Шалита, в рамках которой вышли на свободу более тысячи палестинских террористов, была ошибкой. Нетаниягу ответил, что "сделка была непростой", и она также будет проверена.

Когда Нетаниягу спросили о том, что было сделано после предупреждения о возможной нападении на Израиль, которое он получил за несколько месяцев перед войной, Нетаниягу ответил, что "журналист оперирует неверными сведениями".