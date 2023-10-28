Управление тылом ужесточило инструкции для городов в центре Израиля
В субботу, 28 октября, Управление тылом ("Пикуд а-Ореф") обновило инструкции для населения, ужесточив правила работы учебных заведений в центре страны. Новые инструкции вступили в силу вечером 28 октября и будут действовать до 17:00 30 октября.
Отеф Аза, Западный Негев, Западный Лахиш, Ашдод, Ган-Явне, Бней-Айш
- Учебные заведения закрыты.
- Собрания до 10 человек на открытой местности и до 50 человек в помещении. Похороны с участием до 15 человек. Пляжи закрыты.
- Предприятия и учреждения – работа только в местах, где имеется возможность добраться до укрытия в установленное время.
Центральный Негев, Лахиш, Шфелат Иегуда, Иерусалим, Шфела, Яркон, Дан, Шарон, юг и север Голанских высот, Кацрин
- Разрешается работа учебных заведений, если есть возможность добраться до укрытия в установленное время.
- Предприятия и учреждения – работа только в местах, где имеется возможность добраться до укрытия в установленное время.
- Собрания до 30 человек на открытой местности и до 300 человек в помещении. Пляжи закрыты.
Все остальные районы Израиля
- Разрешена работа учебных заведений без всяких ограничений.
- Собрания до 1000 человек. Исключение составляет округ Дан, где разрешаются собрания на открытой местности с участием до 30 человек, и до 300 человек в помещении.
- Пляжи закрыты.
- Предприятия работают без всяких ограничений.