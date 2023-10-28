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    В Израиле

    Управление тылом ужесточило инструкции для городов в центре Израиля

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    Управление тылом ужесточило инструкции для городов в центре Израиля
    Служба тылом

    В субботу, 28 октября, Управление тылом ("Пикуд а-Ореф") обновило инструкции для населения, ужесточив правила работы учебных заведений в центре страны. Новые инструкции вступили в силу вечером 28 октября и будут действовать до 17:00 30 октября.

    Отеф Аза, Западный Негев, Западный Лахиш, Ашдод, Ган-Явне, Бней-Айш

    - Учебные заведения закрыты.

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    - Собрания до 10 человек на открытой местности и до 50 человек в помещении. Похороны с участием до 15 человек. Пляжи закрыты.

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    - Предприятия и учреждения – работа только в местах, где имеется возможность добраться до укрытия в установленное время.

    Центральный Негев, Лахиш, Шфелат Иегуда, Иерусалим, Шфела, Яркон, Дан, Шарон, юг и север Голанских высот, Кацрин

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    - Разрешается работа учебных заведений, если есть возможность добраться до укрытия в установленное время.

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    - Предприятия и учреждения – работа только в местах, где имеется возможность добраться до укрытия в установленное время.

    - Собрания до 30 человек на открытой местности и до 300 человек в помещении. Пляжи закрыты.

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    Все остальные районы Израиля

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    - Разрешена работа учебных заведений без всяких ограничений.

    - Собрания до 1000 человек. Исключение составляет округ Дан, где разрешаются собрания на открытой местности с участием до 30 человек, и до 300 человек в помещении.

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    - Пляжи закрыты.

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    - Предприятия работают без всяких ограничений.

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