В Джабалии уничтожены десятки боевиков ХАМАСа

Силы 162 дивизии продолжают действовать в районе Джабалии, уничтожив за последние сутки десятки террористов ХАМАСа и других организаций.

Одновременно продолжаются усилия по эвакуации гражданского населения из зоны боев, несмотря на попытки ХАМАСа не допустить ее.

В центре сектора Газы силы 252 дивизии уничтожили несколько террористов и использовавшееся ими здание.

В Рафиахе боевая бригадная группа бригады "Нахаль" при сотрудничестве с ВВС уничтожила группу террористов, засевших в заминированном здании.