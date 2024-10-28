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Израиль

В Джабалии уничтожены десятки боевиков ХАМАСа

время публикации: 28 октября 2024 г., 07:31 | последнее обновление: 28 октября 2024 г., 07:31
В Джабалии уничтожены десятки боевиков ХАМАСа
Пресс-служба ЦАХАЛа

Силы 162 дивизии продолжают действовать в районе Джабалии, уничтожив за последние сутки десятки террористов ХАМАСа и других организаций.

Одновременно продолжаются усилия по эвакуации гражданского населения из зоны боев, несмотря на попытки ХАМАСа не допустить ее.

В центре сектора Газы силы 252 дивизии уничтожили несколько террористов и использовавшееся ими здание.

В Рафиахе боевая бригадная группа бригады "Нахаль" при сотрудничестве с ВВС уничтожила группу террористов, засевших в заминированном здании.

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