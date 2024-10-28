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Израиль

Действия ЦАХАЛа в Иудее и Самарии в ночь на 28.10.2024: операции в Шхеме и Сальфите

время публикации: 28 октября 2024 г., 06:20 | последнее обновление: 28 октября 2024 г., 06:21
Действия ЦАХАЛа в Иудее и Самарии в ночь на 28.10.2024: операции в Шхеме и Сальфите
Пресс-служба ЦАХАЛа

Cилы Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) и пограничной полиции (МАГАВ) продолжают операции в Иудее и Самарии с целью предотвращения новых терактов и задержания или нейтрализации активистов террористических организаций.

Источники в ПА сообщают, что израильские военные в ночь на 28 октября действовали в Шхеме (израильский спецназ провел операцию в лагере Аскар) и около Шхема (в Кусре), в Сальфите, около Рамаллы (в Джифне), на окраине Иерихона (в Акабат Джабре), около Хеврона (в Хальхуле).

Происходили вооруженные столкновения.

О пострадавших с израильской стороны минувшей ночью не сообщалось.

Задержаны подозреваемые. Общее число задержанных по подозрению в террористической деятельности уточняется.

ЦАХАЛ пока не комментирует события в Иудее и Самарии, происходившие в ночь на 28 октября.

Израиль
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