В больнице умер майор Гай Яаков Незри, получивший ранения в Газе

Разрешено к публикации: в больнице от ран, полученных 19 октября в бою на севере сектора Газы, умер майор Гай Яаков Незри, 25 лет, из Атлита, командир роты 52-го батальона 401-й бронетанковой бригады "Иквот а-Барзель".

С 7 октября 2023 года, в результате нападения террористов в "черную субботу" и в ходе последовавшей войны "Железных мечей" (в Газе и около границы с Газой, в Ливане и около границы с Ливаном, в Иудее и Самарии, в результате терактов на территории Израиля), погибли 772 военнослужащих ЦАХАЛа.