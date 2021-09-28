По решению чеченского суда за карикатуру на пророка Мухаммада на территории России закрыт доступ к израильскому сайту Rotter

Администрация израильского сайта Rotter.net, представляющего собой общественный онлайн-форум, где публикуются и обсуждаются новости, обратила внимание на внесение этого ресурса в реестр сайтов, запрещенных к показу на территории Российской Федерации.

Судя по сайту Роскомнадзора, сайт Rotter.net "внесен в реестр по основаниям, предусмотренным статьей 15.1 Федерального закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ" по решению Ножай-Юртовского районного суда Чеченской Республики от 19 мая 2021 года.

Ресурс "Роскомсвобода" показывает, что решением чеченского суда доступ к Rotter.net был заблокирован в РФ еще 6 сентября 2021 года. Основанием для такого судебного решения стала публикация одним из участников израильского форума карикатуры на пророка Мухаммада, где он изображен в виде свиньи.

По данным SimilarWeb, сайт Rotter.net входит в ТОП-30 самых популярных в Израиле веб-ресурсов.

Отметим, что это далеко не первое решение о блокировке израильских онлайн-ресурсов в России. Так, например, по решению Генпрокуратуры РФ неоднократно в России блокировался доступ к самому популярному израильскому новостному сайту Ynet – в частности, за публикацию в 2015 году статьи о том, что террористы "Исламского государства" угрожают Израилю на иврите, заявляя: "Скоро в Иерусалиме не останется ни одного еврея". Примечательно, что Генпрокуратура РФ приняла тогда решение о блокировке доступа к израильскому сайту за статью, опубликованную на иврите. По всей видимости, российские правоохранительные органы сочли сам факт публикации видеозаписи выступления представителя ИГ противоречащим законодательству РФ.