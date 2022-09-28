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    В Израиле

    ЦАХАЛ и МАГАВ опубликовали видео ночного боя с террористами в Дженине

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    ЦАХАЛ и МАГАВ опубликовали видео ночного боя с террористами в Дженине
    Кадр из видео пресс-службы полиции Израиля

    Пресс-служба армии обороны Израиля и пограничная полиция (МАГАВ) опубликовали видео, снятые во время спецоперации на территории лагеря беженцев в Дженине, проводившейся в ночь на 28 сентября.

    Видео армейской пресс-службы было снято с помощью малого беспилотного летательного аппарата "Рохев шамаим". И на нем запечатлен момент, когда террористы, дождавшись штурма, приводят в действие взрывное устройство, а затем открывают огонь по израильским военнослужащим.

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    Вторая камера находилась на каске бойца спецподразделения МАГАВ.

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    Армия и полиция сообщали, что в ходе спецоперации были уничтожены боевики, ответственные за серию вооруженных нападений на израильтян и готовившие новые теракты.

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    По данным палестинского агентства Maan, что в ходе операции военные окружили дом Нидаля Хазема – отца Раэда Хазема, совершившего 7 апреля 2022 года теракт на улице Дизенгоф в Тель-Авиве и убившего троих израильтян. По данным Maan, целью операции было задержание или нейтрализация Абд ар-Рахмана Хазема, брата Раэда.

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    СМИ сообщают, что Абд ар-Рахман Хазем был убит. Снайпером был также застрелен офицер палестинских сил безопасности Ахмад аль-Аун, оказавший вооруженное сопротивление военным.

    Позже были подтверждены сведения, что убиты еще двое боевиков (в общей сложности – четыре).

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    Минздрав Палестинской автономии назвал имена четверых убитых боевиков: Абд ар-Рахман Хазем, Ахмад аль-Аун, Мухаммад аль-Аун (видимо, брата Ахмада), Мухаммад Абу Наэса. При этом подтверждается, что в морг больницы "Ибн Сина" в Дженине доставлены тела четверых убитых. Также сообщается, что ранены 44 человека (есть тяжелораненые).

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    Поступили неподтвержденные сведения о том, что в больнице Дженина умерли еще двое раненых. Таким образом, число убитых боевиков достигло шести.

    Среди израильтян потерь нет.

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    По данным израильских спецслужб, Абд ар-Рахман Хазем и Ахмад аль-Аун были причастны к обстрелу 13 сентября израильских военных в районе деревни Джаламэ (к северу от Дженина), когда был убит майор ЦАХАЛа Бар Фалах.

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    Движение ФАТХ объявило о проведении всеобщей забастовки в Палестинской автономии после операции ЦАХАЛа в Дженине.

    Напомним, что 6 сентября силы Армии обороны Израиля входили в Дженин для проведения операции по частичному разрушению дома Раэда Хазема. Приказ о разрушении квартиры террориста, расположенной в восточной части Дженина, был подписан еще в мае (для последующего разрушения жилье было размечено через три недели после теракта в Тель-Авиве). Однако исполнение приказа откладывалось из-за сложной оперативной обстановки. Тогда для проведения операции были задействованы значительные силы ЦАХАЛа, в Дженин ввели инженерную технику. Город был блокирован. На крышах зданий разместили снайперов. 6 сентября в Дженине произошли столкновения между израильскими военными и местными жителями (в их числе были боевики террористических группировок). Агентство Maan сообщало об одном убитом и 16 раненых жителях Дженина. Никто из израильтян тогда не пострадал.

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    Теракт в Тель-Авиве. 7.04.2022

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    Вечером в четверг, 7 апреля, около 21:00 в службы спасения и полицию начали поступать сообщения о стрельбе на одной из самых оживленных улиц Тель-Авива – улице Дизенгоф, на которой сосредоточено большое количество кафе и баров.

    По словам свидетелей, стрельба началась в баре "Илка", расположенном в доме номер 148. Террорист перед тем, как открыть стрельбу, выкрикнул: "Аллах ахбар".

    В 21:20 корреспондент "Кан Бет" передавал, что стрельба продолжается. Возможно, стреляли гражданские лица, пытаясь обезвредить предполагаемого террориста.

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    Тамар Альмог, журналист телеканала "Кан-11", находящаяся в районе пересечения улиц Дизенгоф и Нордау, передала, что был слышен взрыв на крыше или на верхних этажах одного из домов.

    Представители службы скорой помощи "Маген Давид Адом" сообщили о шести раненых, состояние двух из которых критическое, остальные ранены тяжело. Раненые доставлены в больницу "Ихилов". Позднее в "Ихилов" были доставлены еще четверо раненых. Двое раненых самостоятельно добрались до больницы "Вольфсон" в Холоне.

    Исраэль Вайнгертен, парамедик МАДА, прибывшим одним из первых на место теракта, рассказывал, что он обнаружил шестерых раненых лежащими на тротуаре возле одного из баров.

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    Из больницы "Ихилов" сообщили о смерти двух раненых в результате теракта.

    В 22:00 стало известно, что полиция окружила дом номер 176 на улице Дизенгоф, находящийся примерно в 200 метрах от бара, в котором произошла стрельба. На крыше здания были замечены подозрительные люди. После проверки здания оцепление было снято.

    К операции по задержанию вооруженных террористов были привлечены военнослужащие, переброшенные в город около недели назад в связи с последней волной теракта. Также в операции участвовали бойцы спецназа "Сайерет Маткаль", антитеррористического подразделения и подразделения "Шальдаг", относящегося к ВВС, и использующего в своих операциях высокотехнологичное оборудование.

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    В то время, когда в центре города проходила спецоперация, на военной базе "Кирия" проходило совещание, в котором принимали участие министр обороны Бени Ганц, начальник генштаба Ави Кохави, начальник оперативного отдела Одед Басьюк. Позднее к обсуждению присоединились глава правительства Нафтали Беннет и министр внутренней безопасности Омер Бар-Лев. Было принято решение направить дополнительные силы полиции и армии в район Гуш-Дана.

    Полиция сообщила, что, согласно имеющейся информации и данным с камер наблюдения, террорист был один, а не двое, как предполагалось сначала. Также через почти четыре часа после теракта было опубликовано видео с камеры наблюдения, установленной недалеко от места теракта. На видео, как полагают полиция и спецслужба, запечатлен террорист. Полиция попросила всех, кто узнал человека, запечатленного на видео, позвонить по телефону 100.

    Но ликвидирован террорист был только рано утром 8 апреля. Он сумел добраться и укрыться в Яффо.

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    Жертвами теракта стали трое израильтян: 28-летний Томер Морад, 27-летний Эйтам Магини и 35-летний Барак Лопен.

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