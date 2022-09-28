ЦИК запретил Амихаю Шикли баллотироваться в Кнессет в списке "Ликуда"
Центральная избирательная комиссия запретила бывшему депутату от партии "Ямина" Амихаю Шикли баллотироваться в списке "Ликуда" на выборах в Кнессет 25-го созыва.
В то же, время, ЦИК утвердил кандидатуру Идит Сильман для участия в выборах.
Из "Ликуда" передали: "Мы считаем это абсурдное решение сильнейшим ударом по демократическим нормам. Мы намерены подать апелляцию в Верховный суд".
Речь идет об апелляции, поданной партией МЕРЕЦ. Глава ЦИК, судья Верховного суда Ицхак Амит заявил, что Шикли подал в отставку из Кнессета через слишком большой промежуток времени после того, как был отчислен из фракции "Ямина" как перебежчик.
25 апреля организационная комиссия Кнессета приняла решение объявить Шикли перебежчиком. Он подал апелляцию, однако в суде ему порекомендовали отозвать апелляцию и подать в отставку из Кнессета. По мнению судей, для того, чтобы сохранить возможность баллотироваться в рамках действующего списка, он должен был подать в отставку из Кнессета немедленно, но он это сделал 12 июля.