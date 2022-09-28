ЦИК запретил Амихаю Шикли баллотироваться в Кнессет в списке "Ликуда"

Центральная избирательная комиссия запретила бывшему депутату от партии "Ямина" Амихаю Шикли баллотироваться в списке "Ликуда" на выборах в Кнессет 25-го созыва.

В то же, время, ЦИК утвердил кандидатуру Идит Сильман для участия в выборах.

Из "Ликуда" передали: "Мы считаем это абсурдное решение сильнейшим ударом по демократическим нормам. Мы намерены подать апелляцию в Верховный суд".

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Речь идет об апелляции, поданной партией МЕРЕЦ. Глава ЦИК, судья Верховного суда Ицхак Амит заявил, что Шикли подал в отставку из Кнессета через слишком большой промежуток времени после того, как был отчислен из фракции "Ямина" как перебежчик.

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25 апреля организационная комиссия Кнессета приняла решение объявить Шикли перебежчиком. Он подал апелляцию, однако в суде ему порекомендовали отозвать апелляцию и подать в отставку из Кнессета. По мнению судей, для того, чтобы сохранить возможность баллотироваться в рамках действующего списка, он должен был подать в отставку из Кнессета немедленно, но он это сделал 12 июля.