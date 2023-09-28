Завершилось заседание БАГАЦа по поправкам к закону о недееспособности премьер-министра

Сегодняшнее заседание Высшего суда справедливости (БАГАЦ), на котором расширенная коллегия из 11 судей рассматривает иски против внесения в основной закон о правительстве изменений, касающихся правил объявления премьер-министра недееспособным, завершилось после восьми часов обсуждений.

Вела заседание председатель Верховного суда Эстер Хают.

В первый день БАГАЦ заслушал юридического советника Кнессета, адвоката, представляющего главу правительства Биньямина Нетаниягу, представителя юридического советника правительства и других. Основным стал вопрос о сроках вступления поправок в силу – немедленно или после приведения к присяге следующего созыва Кнессета.

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Юридический советник Кнессета адвокат Ицхак Берт в ходе заседания признал, что мотивы, лежащие в основе поправок, несут персональный характер, однако о самом законе этого сказать нельзя. В то же время он призвал суд сосредоточиться на содержании закона и не обращать внимания на идущую в СМИ полемику.

По его словам, глава правительства – первый среди равных, и удар по нему станет ударом по всему правительству. Он также заявил, что исследовать мотивы депутатов – дело политических обозревателей, а не судей. Юрист выразил убеждение, что закон сам по себе не несет персонального характера.

Председатель Верховного суда Эстер Хают подвергла критике процесс принятия поправок к закону. По ее убеждению, депутаты действовали с чрезвычайной поспешностью. При этом Хают отметила, что речь идет об отсрочке вступления поправок в силу, а не об отмене – этого будет достаточно, чтобы лишить закон персонального характера.

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Судья Офер Гроскопф выразил уверенность, что целью принятия поправок было исключение противоречия интересов из числа оснований для признания главы правительства недееспособным – а вероятность такого высока в случае Биньямина Нетаниягу.

Адвокат Михаэль Равило, представляющий премьер-министра Биньямина Нетаниягу, заявил на заседании Высшего суда справедливости, что судьи не имеют полномочий отвергать основной закон или поправки к нему. Он обвинил суд в попытке растоптать решение избирателей.

На это судья Узи Фогельман ответил, что предотвращение властных злоупотреблений – одна из фундаментальных задач суда. По его мнению, расширенный состав судейской коллегии как раз и призван опровергнуть заявления об отсутствии полномочий.

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Депутат Кнессета от партии НДИ Юлия Малиновская, находившаяся в зале заседания Высшего суда справедливости, прервала выступление адвоката Михаэля Равило, представителя премьер-министра Биньямина Нетаниягу. Малиновская выкрикнула с места: "Неправда!" На это председательствующая на заседании судья Эстер Хают ответила, что в зале суда можно разговаривать только с разрешения судьи. Малиновская поспешила извиниться.

Равило заявил, что поправки к закону о недееспособности не связаны с проводимой правительством судебной реформой. На это судья Барон попросила его объяснить, почему Нетаниягу сразу после принятия поправок сообщил: "Раньше мои руки были связаны, теперь нет". "Он имел в виду, что теперь, после того, как угроза устранения отпала, он сможет без опасений заняться решением проблемы", – заявил представитель премьер-министра. Равило также признал, что поправка носит персональный характер, но "в хорошем смысле".

Представитель юридического советника правительства Анер Эльман назвал ошибочной точку зрения, согласно которой юрсоветник имеет право самостоятельно принять решение об отстранении главы правительства от должности. "Решение об этом может принять только правительство. От юридического советника требуется представить юридическое заключение по вопросу", – сказал юрист.

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Эльман напомнил о прецеденте 2006 года, когда правительство признало недееспособным Ариэля Шарона. Он подчеркнул, что именно Кнессет, народные избранники, служат источником этих полномочий правительства. "Юридический советник не считает, что противоречие интересов является основанием для отстранения главы правительства", – подчеркнул он.

По словам представителя юрсоветника, причина принятия решения о немедленном вступлении поправок в силу одна: позволить главе правительства делать то, что ему делать запрещено. Эльман выразил убеждение, что поправки вызваны личными интересами Нетаниягу.

Судья Йосеф Эльрон отметил, что Эльман говорит о чрезвычайно тяжелых вопросах. "Вы вновь и вновь говорите о несоблюдении общественных норм. Представитель юридического советника согласился с тем, что премьер-министр, проигнорировавший противоречие интересов, нарушает общественные нормы.

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Прямая трансляция из зала суда велась пресс-службой Верховного суда на платформе Youtube.