В Фурейдисе застрелен 20-летний житель

Молодой человек в возрасте около 20 лет был смертельно ранен из огнестрельного оружия в результате нападения, произошедшего в деревне Фурейдис.

Прибывшие на место медики службы скорой помощи МАДА доставили раненого в больницу "Гилель Яфе" в Хадере, где врачи констатировали факт его смерти.

Позднее было опубликовано имя убитого: Рани Киси.

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Это второе убийство в арабском секторе за два часа.

Ранее в Негеве был застрелен 70-летний Ияд Альзиадин, один из старейшин бедуинского поселка Масудин аль-Азазма. Согласно подозрениям, убитый стал жертвой кровной мести за убийство, произошедшее около двух лет назад. На пятницу, 29 сентября, была назначена "сульха", церемония примирения, в которой должен был участвовать Альзиадин.

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Накануне в двух инцидентах в Хайфе и в Бисмат-Табуне были убиты шесть человек.

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С начала 2023 года в арабском секторе Израиля в результате различных инцидентов с применением насилия были убиты около 190 человек.