Израиль Сигналы предупреждения о ракетном обстреле прозвучали в Нагарии и ее окрестностях время публикации: 28 сентября 2024 г., 13:20 | последнее обновление: 28 сентября 2024 г., 13:55 Fadi Amun/Flash90 Сигналы предупреждения о ракетном обстреле прозвучали в Нагарии и ее окрестностях Израиль СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ Будьте с нами: Telegram WhatsApp Facebook Ссылки по теме // https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 28 сентября 2024 "Цева адом" на границе с Ливаном // https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 28 сентября 2024 Вновь тревога в десятках населенных пунктов на севере Израиля