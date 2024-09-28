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Израиль

Сигналы предупреждения о ракетном обстреле прозвучали в Нагарии и ее окрестностях

время публикации: 28 сентября 2024 г., 13:20 | последнее обновление: 28 сентября 2024 г., 13:55
Сигналы предупреждения о ракетном обстреле прозвучали в Нагарии и ее окрестностях
Fadi Amun/Flash90

Сигналы предупреждения о ракетном обстреле прозвучали в Нагарии и ее окрестностях

Израиль
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