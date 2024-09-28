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Израиль

Задержаны 11 подозреваемых в причастности к убийству мужчины в Рамле

время публикации: 28 сентября 2024 г., 06:31 | последнее обновление: 28 сентября 2024 г., 06:34
Задержаны 11 подозреваемых в причастности к убийству мужчины в Рамле
Пресс-служба полиции Израиля

В ночь на 28 сентября полиция задержала 11 подозреваемых в причастности к убийству в Рамле мужчины, жителя Лода примерно 30 лет. Задержанные также подозреваются в создании помех следствию.

Поздно вечером 27 сентября в Рамле в районе Хуариш был убит мужчина. Смерть этого человека была констатирована парамедиками службы "Маген Давид Адом".

Расследование продолжается.

Израиль
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В Рамле убит мужчина