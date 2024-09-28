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Израиль

Обстрел севера Израиля, "Цева адом" в десятках населенных пунктов

время публикации: 28 сентября 2024 г., 08:08 | последнее обновление: 28 сентября 2024 г., 08:40
Массированный обстрел севера Израиля
David Cohen/Flash90

Воздушная тревога в 07:59 - 08:05 была слышна в десятках населенных пунктов в Верхней и Центральной Галилее, районах А-Амаким, Вади Ара, а также в Самарии, А-Мифрац, А-Кармель, и Менаше.

По данным ЦАХАЛа, зафиксирован запуск пяти ракет из Ливана. Большинство из них сбиты.

Пострадавших нет.

По данным МАДА, несколько человек обратились за медицинской помощью из-за травм, полученных на пути в убежище, или для выведения из шокового состояния.

Израиль
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