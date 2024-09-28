Обстрел севера Израиля, "Цева адом" в десятках населенных пунктов

Воздушная тревога в 07:59 - 08:05 была слышна в десятках населенных пунктов в Верхней и Центральной Галилее, районах А-Амаким, Вади Ара, а также в Самарии, А-Мифрац, А-Кармель, и Менаше.

По данным ЦАХАЛа, зафиксирован запуск пяти ракет из Ливана. Большинство из них сбиты.

Пострадавших нет.

По данным МАДА, несколько человек обратились за медицинской помощью из-за травм, полученных на пути в убежище, или для выведения из шокового состояния.