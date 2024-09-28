Синуар и другие лидеры ХАМАСа приняли особые меры предосторожности после ликвидации Насраллы

"Аль-Хадат" сообщает со ссылкой на свои источники, что главарь ХАМАСа Яхья Синуар и другие чиновники ХАМАСа решили принять особые меры предосторожности после ликвидации Хасана Насраллы в Бейруте.

В частности, они резко ограничили свои передвижения и временно прервали любые контакты со своими лидерами за рубежом. Также "Исламский джихад" решил отказаться от проведения митингов и демонстраций в Ливане.