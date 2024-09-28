Управление тылом обновило инструкции для израильтян

Управление тылом ЦАХАЛа опубликовало новые инструкции для населения в связи с активизацией боевых действий против "Хизбаллы" (действуют до 18:00 30 сентября).

Изменения и ограничения касаются, в основном, жителей севера. При этом особо отмечено (уже после публикации этих инструкций), что в центре страны будет действовать запрет на массовые мероприятия с участием более 1000 человек. В частности, без зрителей пройдут запланированные футбольные мачи в районе Гуш-Дана и в Нетании.

Голанские высоты (север), линия фронта, Верхняя Галилея, Центральная Галилея, Нижняя Галилея, А-Мифрац, А-Эмеким, часть населенных пунктов Вади-Ара (местный совет Мегидо, Йокнеам Илит), Южные Голаны (населенные пункты регионального совета Эмек а-Ярден, часть населенных пунктов Кармеля (Далият аль-Кармель, Исфия):

– Образовательные учреждения закрыты.

– Предприятия и учреждения – работа только в местах, где имеется возможность добраться до укрытия в установленное время.

- Собрания до 10 человек на открытой местности и до 150 человек в помещении. Пляжи закрыты.

Отеф Аза (за исключением населенных пунктов: Натив а-Асара, Яд Мордехай, Зиким, Кармия, Эрез, Нир Ам, Сдерот, Ивим, Гавим, Ор а-Нер, Мифласим, Кфар Аза, Саад, Алумим, Беэри, Реим, Меген, Нирим, Керем Шалом, Нир Оз, Кисуфим, Эйн а-Шлоша, Суфа, Холит, Нахал Оз, Нир Ицхак)

- Разрешена работа учебных заведений без всяких ограничений.

- Никаких особых инструкций для работы предприятий и учреждений.

- Собрания до 1000 человек на открытой местности и в помещениях.

Все остальные районы Израиля

- Разрешена работа учебных заведений без всяких ограничений.

- Никаких особых инструкций для работы предприятий и учреждений.

- Запрещено проводить массовые мероприятия с участием до 1000 человек.

- Запрета на посещение пляжей нет.