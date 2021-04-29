Празднование Лаг ба-Омера: костры разводить опасно, есть карантинные ограничения

29-30 апреля (33-й день Омера, 18 ияра) евреи отмечают праздник Лаг ба-Омер, когда при свете костров принято вспоминать двух великих мудрецов – Рабби Акиву и Шимона Бар Йохая, а также бесстрашного воина Бар Кохбу.

В связи с жаркой и сухой погодой служба пожарной охраны Израиля опубликовала предупреждение по поводу традиционных костров в день праздника Лаг ба-Омер. Пожарные подчеркивают: при нынешних погодных условиях высока вероятность неконтролируемых возгораний.

Сегодня температура воздуха днем в прибрежных районах была около 25 градусов тепла, в центральных районах, включая Иерусалим – около 30, в горах на севере, включая гору Мерон – около 35. В пятницу будет сухо, шарав, ожидается повышение температуры: на побережье Средиземного моря – до 30, в Иерусалиме – до 32, в горах на севере – около 35.

Разведение костров в лесах, парках и местах возможного возникновения пожаров запрещено. Костры можно разводить только в специально отведенных для этого местах. Служба пожарной охраны призывает граждан соблюдать правила разведения костров.

Напомним, что в прошлом году разведение костров и массовое празднование Лаг ба-Омера было запрещено из-за эпидемии коронавируса. Тем не менее "харедим" нарушали этот запрет в Иерусалиме, Бейт-Шемеше, Бней-Браке, на горе Мерон и в других местах.

В этом году эпидемиологическая ситуация лучше. Но определенные карантинные ограничения сохраняются. В частности, в настоящее время на открытом пространстве разрешено собираться группами до 100 человек.

Уже сегодня это требование не выполнялось "харедим" на горе Мерон, где произошли столкновения с полицейскими, которые требовали покинуть район могилы праведника Шимона Бар Йохая, чтобы подготовить место для организованного и разрешенного мероприятия, намеченного на вечер.

К вечеру четверга на горе Мерон собрались десятки тысяч ультраортодоксов, прибывших для празднований. Карантинные ограничения не соблюдаются.