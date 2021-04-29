Политический хаос: переговоры всех со всеми, коалиции нет

Лидеры блока противников премьер-министра Биньямина Нетаниягу продолжают переговоры, стремясь завершить их еще до того, как истечет срок действия мандата, полученного премьер-министром для формирования коалиции. (Крайний срок – 4 мая.)

28 апреля публиковалось сообщение, согласно которому глава партии "Ямина" Нафтали Беннет и глава партии "Еш Атид" Яир Лапид договорились завершить распределение министерских портфелей не позднее 2 мая. В то же время, переговоры между сторонами продвигаются медленно из-за разногласий о реализации принципа паритетности. Источники, знакомые с ходом переговоров сообщают, что пока не удалось прийти к соглашению о том, по какому принципу будут распределяться портфели, когда речь идет о паритетном правительстве, в котором один блок имеет 13 мандатов, а второй – 45.

Газета "Исраэль а-Йом" сообщила, что Нафтали Беннет и Гидеон Саар намерены объединить свои фракции. Такой шаг не имеет практического значения, и целью его является противодействие общественной критике по поводу возможного избрания премьер-министром Беннета, возглавляющего партию с семью мандатами. Газета "Маарив а-Шавуа" сообщает, что объединение фракций останется в силе и в том случае, если вновь будут объявлены выборы.

Накануне Беннет и Саар длительное время совещались в Кнессете со своими советники и ведущими депутатами от партий. Как сообщает телеканал "Кешет", в совещании принимали участие депутаты Айелет Шакед, Зеэв Элькин и Йоаз Хендель. Одной из тем, обсуждавшейся в ходе консультаций, был вопрос о возможном привлечении ультраортодоксальных партий в правительство блока противников Нетаниягу.

Как сообщал портал Walla, в последние дни Айелет Шакед, пользующаяся доверием лидеров ультраортодоксальных партий, проверяла возможность привлечения блока "Яадут а-Тора" в коалицию, однако ультраортодоксы категорически отклонили возможность участия в правительстве, которое в какой-то момент возглавит Яир Лапид.

Участие ультраортодоксальных партий в коалиции крайне важно для Нафтали Беннета, так как это освободило бы его от необходимости опираться на партию РААМ и позволило бы утверждать, что речь не идет о левом правительстве.

Встреча Беннета с главой партии РААМ Мансуром Аббасом вызвала резкую критику в адрес лидера "Ямины". "Я голосовал и призывал голосовать за Беннета, который был правым лидером, а не за Беннета, который ведет переговоры со сторонниками террористов и создает коалицию с МЕРЕЦ", – заявил корреспонденту NEWSru.co.il один из активистов "Ямины". В whatsapp-группах партии идут жаркие дискуссии и звучит острая критика в адрес Беннета и Шакед.

На фоне переговоров о возможном присоединении ультраортодоксов между Беннетом и Лапидом возникли разногласия по поводу назначения главы Авигдора Либермана на пост министра финансов. К настоящему моменту договоренность по этому вопросу не достигнута.

В "Кахоль Лаван" используют крайне осторожные формулировки и воздерживаются от однозначного заявления о том, что не войдут в коалицию с Биньямином Нетаниягу. "Я сразу сказал премьер-министру, что нет практической возможности создать совместную коалицию, и на примере конфликта вокруг министерства юстиции все увидели почему", – заявил Ганц в интервью телеканалу "Кан 11". А депутат Кнессета Эйтан Гинзбург ("Кахоль Лаван") пояснил в интервью "Кан РЭКА", что проблема заключается в отсутствии минимального доверия между Нетаниягу и Ганцем. "Коалиция может базироваться на доверии, а доверия нет, поэтому нет реальной возможности коалицию создать", – заявил Гинзбург.

В то же время, портал Walla сообщил, что на прошлой неделе велись переговоры между Нетаниягу и Ганцем. Согласно опубликованной информации, премьер-министр согласился предоставить Ганцу место первого в ротации, однако категорически отверг требование Ганца о том, чтобы новое правительство основывалось на том же принципе паритетности. К настоящему моменту переговоры не привели к какому-либо результату. Из "Кахоль Лаван" передали: "Ничего подобного не было. Никаких переговоров с "Ликудом" нет".