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NEWSru.co.il :: В Израиле29 апреля 2022 г., 05:18

Прогноз погоды на 29 апреля: температура выше среднесезонной, переменная облачность

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Прогноз погоды на 29 апреля: температура выше среднесезонной, переменная облачность

Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в пятницу, 29 апреля, температура будет значительно выше, чем вчера, и выше среднесезонной. Переменная облачность. Ночью усилится восточный ветер (шарав).

В Иерусалиме – 18-30 градусов, в Тель-Авиве – 13-24, в Хайфе – 14-24, в Эйлате – 23-33, в Беэр-Шеве – 13-35, в Мицпе-Рамоне – 15-29, на побережье Мертвого моря – 22-32, в Ашкелоне и Ашдоде – 12-22, в Ариэле – 19-30, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 16-36, на Голанских высотах – 17-32.

Температура воды около побережья Средиземного моря – 20-21 градусов, высота волн – 20-60 см.


На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть северо-восточный ветер (до 10 км/ч), в районе Хайфы – северо-восточный (до 15 км/ч), в районе озера Кинерет – восточный (до 10 км/ч), в районе Эйлатского залива – северный (до 15 км/ч).

В субботу – очень жарко. В воскресенье жара спадет. В понедельник – облачно, повышение температуры.

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